EEUU acusa de narcotráfico a exjefe de policía de Honduras

NUEVA YORK (AP) — Fiscales estadounidenses anunciaron el jueves cargos de narcotráfico contra el exjefe de la policía nacional hondureña Juan Carlos Bonilla Valladares, “El Tigre”, al que acusan de usar su posición de poder para facilitar el tráfico de cocaína de grupos conectados con el actual presidente de Honduras.

La acusación fue anunciada a través de un comunicado de la fiscalía del distrito sur de Nueva York que asegura que Bonilla incluso ordenó el asesinato de un traficante rival para proteger las actividades de narcotráfico que beneficiaban al presidente Juan Orlando Hernández y a su hermano Tony Hernández, que fue declarado culpable de narcotráfico en un juicio en Nueva York.

El comunicado no menciona al presidente por su nombre sino por su cargo. Portavoces de la fiscalía confirmaron a The Associated Press que Bonilla no ha sido arrestado.