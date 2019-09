$!EEUU cree que el ataque a refinerías saudíes se lanzó desde Irán

Los servicios de inteligencia de Estados Unidos creen que el ataque de este fin de semana contra refinerías de petróleo en Arabia Saudí fue lanzado directamente desde Irán, según informó este lunes The Wall Street Journal (WSJ).

No obstante, el Gobierno saudí indicó que Washington no ha proveído suficientes pruebas para concluir que Irán fue el punto de procedencia de los ataques y tampoco lo ha culpado, lo que sugiere que la información estadounidense no es definitiva.

Funcionarios estadounidenses dijeron al diario que planean compartir más información con Riad en los próximos días.

El sábado, el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, responsabilizó directamente a Irán y aseguró que no había "pruebas" que apuntaran a que los ataques procedían del Yemen, y el domingo el presidente Donald Trump aseguró que estaba "cargado y listo" para responder.

De su lado, el Ministerio de Exteriores iraní rechazó de nuevo las acusaciones de Washington sobre su presunta implicación y descartó un posible encuentro entre los presidentes de ambos países.