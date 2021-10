$!EEUU: Dan estatus de 'persona' a hipopótamos de Escobar

Las crías de los hipopótamos que alguna vez pertenecieron al narcotraficante colombiano Pablo Escobar pueden ser reconocidos como “personas” con derechos legales en Estados Unidos, tras la orden de una corte federal.

El caso involucra una demanda contra el gobierno colombiano sobre si matar o esterilizar a los hipopótamos, cuyo número aumenta a un ritmo acelerado y representan una amenaza para la biodiversidad.

Un grupo defensor de los derechos de los animales considera la orden judicial una victoria histórica en los prolongados esfuerzos para influir en el sistema de justicia estadounidense para otorgar a los animales el estatus de persona. Pero la orden no tendrá ningún peso en Colombia, donde viven los hipopótamos, según un experto legal.

“El fallo no tiene ninguna incidencia en Colombia, porque solo tiene impacto dentro de sus propios territorios. Serán las autoridades colombianas las que decidan qué hacer con los hipopótamos y no las americanas”, dijo a The Associated Press Camilo Burbano Cifuentes, especialista en derecho penal y profesor de la Universidad Externado de Colombia.

Los llamados “hipopótamos de la cocaína” son descendientes de los animales que Escobar importó ilegalmente a su rancho en Colombia en la década de 1980, cuando era el capo más temido de su país. Después de su muerte durante un tiroteo con las autoridades en 1993, los hipopótamos fueron abandonados en la finca y prosperaron sin la presencia de depredadores naturales; su número ha aumentado en los últimos ocho años de 35 a entre 65 y 80.

Un grupo de científicos advirtió que los hipopótamos representan una amenaza a la biodiversidad de la zona y podría haber encuentros mortales con humanos. Incluso están a favor de que algunos de los ejemplares sean sacrificados. Una agencia gubernamental ha comenzado a esterilizar a algunos hipopótamos, pero existe un debate sobre cuáles son los métodos más seguros.

En la demanda, los abogados del Animal Legal Defense Fund pidieron al tribunal federal de distrito en Cincinnati que otorgue el estatus de “personas interesadas” a los hipopótamos para que dos expertos en esterilización de vida silvestre de Ohio puedan ser llamados a declarar en el caso.

La magistrada federal Karen Litkovitz en Cincinnati concedió la solicitud el 15 de octubre. El grupo californiano de derechos cree que es la primera vez que se declara a animales como personas jurídicas en Estados Unidos.

Seewer informó desde Toledo, Ohio. Astrid Suárez en Bogotá, Colombia, y Regina García Cano en la Ciudad de México también contribuyeron.