$!EEUU: Directores de tecnológicas testifican ante el Congreso

WASHINGTON (AP) — Los directores generales de cuatro tecnológicas líderes —Mark Zuckerberg, de Facebook; Jeff Bezos, de Amazon; Sundar Pichai, de Google, y Tim Cook, de Apple— rechazaron el miércoles las acusaciones de que sus empresas asfixian a la competencia durante una audiencia ante el Congreso, donde una comisión de la Cámara de Representantes está concluyendo su investigación de un año sobre el dominio del mercado en el sector.

Los directivos proporcionaron información para mostrar cuán competitivos son sus mercados, y el valor de su innovación y sus servicios esenciales para los consumidores. Sin embargo, a veces tuvieron problemas para responder a preguntas incisivas sobre sus prácticas de negocios. También tuvieron que confrontar diversas preocupaciones sobre presuntos prejuicios políticos, sus consecuencias en la democracia estadounidense y su papel en China.

Los cuatro directores generales testificaron a distancia ante los legisladores, la mayoría de los cuales estaban sentados, con mascarillas, dentro de la sala de audiencias en Washington.

Entre las preguntas más difíciles para Google y Amazon estuvieron las acusaciones de que utilizaron sus plataformas dominantes para compilar datos sobre competidores en una forma que les dio una ventaja injusta.

Bezos dijo en su primer testimonio ante el Congreso que no podía garantizar que la compañía no hubiera accedido a información de vendedores para fabricar productos competitivos, una acusación que la compañía y sus ejecutivos han rechazado antes.

Las autoridades reguladoras en Estados Unidos y Europa han escudriñado la relación de Amazon con empresas que realizan ventas en su sitio web y si el gigante del comercio en línea ha utilizado información de los vendedores para crear sus productos de marca propia.

“Tenemos una política de no utilizar información específica de los vendedores para ayudar a nuestro negocio de marca privada”, dijo Bezos en respuesta a una pregunta de la representante demócrata Pramila Jayapal. “Sin embargo, no puedo garantizarles que esa política no fue violada”.

En sus declaraciones de apertura, Pichai resaltó el valor de Google para los negocios familiares en Bristol, Rhode Island, y Pewaukee, Wisconsin, en los distritos de residencia del presidente de la comisión antimonopolios, el representante demócrata David Cicilline, de Rhode Island, y del republicano James Sensenbrenner, de Wisconsin.

Sin embargo, el ejecutivo de Google pasó apuros cuando Cicilline acusó a la compañía de aprovechar su dominante motor de búsqueda para robar ideas e información de otras páginas web y manipular sus resultados para conducir a los usuarios a sus propios servicios digitales a fin de aumentar sus ganancias.

Pichai rechazó reiteradamente los ataques de Cicilline y señaló que Google intenta proveer la información más útil y relevante a centenares de millones de personas que utilizan su motor de búsqueda a diario en un intento por conseguir que regresen en lugar de que se vayan a un servicio rival, como Bing de Microsoft.

Mientras los demócratas se concentraron principalmente en la competencia del mercado, varios republicanos manifestaron añejas quejas de que las compañías tecnológicas están censurando a voces conservadoras, y cuestionaron sus actividades de negocios en China.

“Las grandes compañías tecnológicas van por los conservadores”, dijo el representante Jim Jordan.

En un tuit antes de la audiencia, el presidente Donald Trump desafió al Congreso a que adopte medidas contra las compañías, a las que ha acusado, sin presentar pruebas, de tener prejuicios contra él y los conservadores en general.

Los periodistas de The Associated Press Michael Liedtke, en San Ramon, California; Joseph Pisani, en Nueva York, y Matt O’Brien, en Providence, Rhode Island, contribuyeron a este despacho.

