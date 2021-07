$!EEUU: Estudio revela disparidad racial en ayuda a ancianos

WASHINGTON (AP) — Muchos estadounidenses opinan que sus comunidades están haciendo un buen trabajo en atender a los habitantes de edad avanzada, pero los blancos suelen tener mayores probabilidades de envejecer en sus comunidades que los miembros de minorías étnicas, revela un estudio.

La mayoría de los norteamericanos estiman que su comunidad le da acceso adecuado a los ancianos a servicios como atención médica, alimentos sanos, transporte y ayuda doméstica, revela el sondeo de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Pero entre los blancos son más los que piensan que su comunidad está haciendo un buen trabajo en ofrecer atención médica, servicios médicos de emergencia, servicios médicos generales y específicamente fisioterapia. Los blancos también le dan buenas calificaciones a sus comunidades en cuanto a acceso a mercados, espacios abiertos, bibliotecas y otras comodidades, comparado con los no blancos.

El sondeo también halló que los ciudadanos de menores ingresos tienden más a opinar que sus comunidades carecen de servicios y recursos básicos, comparado con los de mayores ingresos.

En general, el 46% de los estadounidenses opinan que su vecindario da buen acceso a la atención médica para las personas de edad avanzada comparado con 15% que dice que el acceso es malo. El 52% de los blancos cree que su comunidad cumple su tarea en esa área comparado con 37% entre las minorías. Entre las minorías, la mayoría dijo que la comunidad hace un mal desempeño en esa área, señaló ninguna de las dos opciones, o dijo que no sabía. Muchos encuestados reportaron incertidumbre sobre si sus comunidades ofrecían ese tipo de recursos y acceso.

Sarah Szanton, profesora de enfermería de la Universidad Johns Hopkins, explicó que la vejez es “el total de todas las experiencias de vida de una persona”.

“Ciertamente algunas cosas dependen de los azares de la vida, algunas cosas dependen de la constitución genética de cada persona pero, en general, la vejez depende mucho de la igualdad en el acceso a la atención médica”, indicó Szanton.

Según el estudio, el 34% de los estadounidenses opinan que sus comunidades hacen un buen trabajo en ofrecer ayuda doméstica a las personas mayores, comparado con 14% que califican de malo el desempeño de su comunidad en esa área, y 31% que dicen no saber. Entre los blancos, el 37% dice que su comunidad tiene buen desempeño en esa área comparado con 27% entre los no blancos.

Las conclusiones del estudio surgen luego de otro similar, también realizado por AP-NORC, según el cual la mayoría de los habitantes desea que el gobierno federal les ayude a envejecer en sus propios hogares.

Szanton comparó la asistencia comunitaria a los ancianos con la asistencia a las escuelas: es algo que depende de cada comunidad y por lo tanto muestra disparidades. La académica propone que ese tipo de asistencia sea responsabilidad de cada gobierno estatal “para que los habitantes de ciudades o condados de menos ingresos no tengan menos recursos para financiar iniciativas de apoyo a las personas ancianas”.

La encuesta AP-NORC abarcó 1.071 adultos y se realizó entre el 10 y el 14 de junio con fondos de la SCAN Foundation. Usó una muestra AmeriSpeak, diseñada para ser representativa de toda la población estadounidense. Tiene un margen de error de más o menos 4,2 puntos porcentuales.