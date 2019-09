$!EEUU: Jueza bloqueará reglas de detención de niños migrantes

LOS ÁNGELES (AP) — Una jueza federal dijo el viernes que bloqueará las reglas del gobierno del presidente Donald Trump referentes a la detención de niños inmigrantes porque no cumplen con el viejo acuerdo que define las condiciones para la custodia de los menores de edad.

La decisión se anunció después de una audiencia en la que los abogados de niños inmigrantes dijeron que las reglas permitirían al gobierno de Estados Unidos mantener encerrados a los menores de manera indefinida y en instalaciones que no cuentan con licencia estatal para esos fines.

La jueza de distrito Dolly Gee dijo durante la audiencia en Los Ángeles dijo que no ve cómo las nuevas reglas cumplan con el acuerdo Flores, alcanzado en 1997, y que aplica a todos los menores de edad, no sólo a aquellos detenidos en la frontera entre Estados Unidos y México sin estar acompañados de sus padres.

“Sólo porque me digan que allá afuera es de noche, no significa que no sea de día”, dijo Gee a los abogados del gobierno.

En su fallo, escribió que las autoridades “no pueden simplemente ignorar lo que dice el decreto de consentimiento únicamente porque ya no están de acuerdo con ese enfoque por cuestión de políticas”.

El gobierno federal pretendía poner fin al acuerdo como parte de su intento de frenar el flujo de solicitantes de asilo que se presentan en la frontera suroeste. Emitió las reglas con la esperanza de detener a los niños migrantes en instalaciones en compañía de sus padres.

El pacto de 1997 permite que sea eliminado gradualmente una vez que se emitan reglas que cumplan con los términos establecidos para la atención de niños migrantes.

Los abogados que representan a los niños migrantes detenidos aplaudieron la postura de Gee en el caso, la cual les expresó a través de un borrador del fallo. Señalaron que no permitirían que el gobierno utilice a los jóvenes inmigrantes para intentar que los migrantes que huyen de situaciones desesperadas no pidan asilo.

“Seguiremos defendiendo vigorosamente los derechos de los niños migrantes detenidos”, dijo Neha Desai, directora de inmigración en el National Center for Youth Law, a los reporteros.

Un portavoz del Departamento de Justicia señaló que el gobierno está decepcionado con el dictamen debido a que hicieron todo lo requerido para la implementación de las nuevas reglas.

Durante la audiencia, August Flentje, abogado del gobierno, argumentó que las reglas se apegaban al acuerdo y que el gobierno había invertido una enorme cantidad de tiempo en su desarrollo.

Los abogados de ambas partes señalaron que estarían dispuestos a reunirse para discutir si algunos aspectos de las normas no quedan sujetas al acuerdo. Gee les fijó un plazo hasta el 4 de octubre para hacerlo.

En el último año, más de 400.000 migrantes que viajan en grupos familiares, incluyendo niños, han sido detenidos en la frontera con México.

Como parte de sus medidas en materia migratorias, el gobierno de Trump ha obligado a los migrantes a esperar en territorio mexicano su fecha de audiencia en las cortes de inmigración y requirió que aquellos que atraviesen un tercer país en su camino a la frontera soliciten refugio en ese territorio antes de pedir asilo en Estados Unidos.

Activistas migratorios han criticado los cambios, que ponen en riesgo las solicitudes de asilo para muchas personas que huyen de la violencia en sus países de origen.

El caso en Los Ángeles data de la década de 1980, cuando activistas migratorios demandaron al gobierno sobre las condiciones en que los jóvenes migrantes son detenidos. El acuerdo alcanzado en 1997 ordena que los niños sean dejados en libertad bajo tutela de un familiar que viva en Estados Unidos lo más pronto posible.