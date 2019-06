$!EEUU preparó ataques sobre Irán pero retiró la aprobación

Estados Unidos realizó los preparativos para un ataque militar contra Irán en respuesta al derribo de un dron de vigilancia, pero la operación fue cancelada de forma abrupta cuando faltaban apenas unas horas, dijo un funcionario estadounidense.

Entre los objetivos de la ofensiva había radares y baterías antimisiles, explicó la fuente, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a discutir públicamente la operación. El diario The New York Times reportó que el presidente Donald Trump había aprobado los ataques el jueves en la noche, pero luego los canceló. El diario citó a altos cargos del gobierno de forma anónima.

La Casa Blanca rechazó los pedidos de comentarios el jueves en la noche.

Antes en el día, preguntado por la respuesta estadounidense al derribo del avión no tripulado, Trump dijo: “Pronto lo sabrán”.

El repentino cambio de opinión fue un firme recordatorio del grave riesgo de conflicto militar entre las fuerzas estadounidenses y las iraníes, mientras el gobierno de Trump combina una campaña de “máxima presión” con sanciones económicas y un incremento de sus efectivos en la región. En las últimas semanas, a medida que aumentaban las tensiones crecía también el temor a que cualquiera de los bandos pudiese cometer un grave error de cálculo que desembocase en una guerra.

Según el funcionario que habló con The Associated Press, los ataques fueron recomendados por el Pentágono y estaban entre las opciones presentadas a altos cargos del gobierno.

No estuvo claro hasta dónde llegaron los preparativos, pero no se efectuaron disparos ni se lanzaron misiles, explicó el funcionario.