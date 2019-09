EEUU se enfoca en producción de cocaína en Guatemala

WASHINGTON (AP) — Estados Unidos dijo el miércoles que incrementará la cooperación antinarcóticos con Guatemala ahora que la nación centroamericana se ha convertido en productor de cocaína.

La subsecretaria de Estado contra el narcotráfico internacional Kirsten Madison indicó que tras la detección reciente en territorio guatemalteco de plantaciones “sustanciales” de coca, “ya estamos hablando con ellos sobre de qué se trata y cómo podemos ayudar”.

Madison atribuyó la reciente producción de cocaína en Guatemala a los esfuerzos de interdicción en otros puntos del continente.

Guatemala había sido sólo país de tránsito de cocaína, cuyo principal productor en el mundo es Colombia.

Según la Policía Nacional Civil guatemalteca, del 5 al 25 de septiembre, tiempo que ha durado un estado de sitio implantado por el gobierno en 22 municipios de cinco departamentos del país, se han incautado 1.3 millones de arbustos de planta de coca y dos kilos de cocaína. La policía también ha dicho que se destruyeron dos narco-laboratorios y se destruyeron ocho pistas aéreas clandestinas.

El ministro de Gobernación de Guatemala, Enrique Degenhart, dijo en días pasados que su país se había convertido en un territorio productor de cocaína. Sin embargo, Gerson Alegría, fiscal a cargo de la lucha antinarcótica en el país, aseguró que no puede catalogarse así, pues no se han encontrado indicios de que así sea. Agregó que es importante enfocar la lucha antidrogas hacia ese punto, pues la idea es que no llegue a ser un país productor.

“Los laboratorios desmantelados, sus equipos, estaban nuevos”, dijo el fiscal al explicar que no se había producido cocaína en dichos laboratorios. “No somos un país productor pero es importante hacer un estudio del fenómeno”, afirmó Alegría.

Al comparecer ante la comisión de relaciones exteriores del Senado, Madison también se refirió a la expectativa estadounidense para que México incremente sus esfuerzos antinarcóticos y anunció que viajará la semana próxima al país vecino para coordinar la designación ilegal de sustancias químicas.

“Estados Unidos necesita que México intercepte más drogas, reduzca sustancialmente los sembradíos de amapolas, la producción de drogas sintéticas y heroína, y enjuiciar a más narcotraficantes para privarlos de sus bienes ilícitos”, indicó.

El presidente Donald Trump advirtió el mes pasado que podría tomar medidas contra México si no percibe un incremento en sus esfuerzos antinarcóticos durante los próximos doce meses.

-----

La periodista de AP en Guatemala, Sonia Pérez D., contribuyó con esta nota.

Luis Alonso Lugo está en Twitter como https://twitter.com/luisalonsolugo