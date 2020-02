El argentino Acosta reconoce falta de confianza en el Atlas

Guadalajara (México) 29 feb (EFE).- El argentino Luciano Acosta, centrocampista ofensivo del Atlas, aseguró este sábado que la única forma en que su equipo puede abandonar la mala racha en el Clausura mexicano es si recupera la confianza.

'No es fácil lo que vivimos. Se fue Leandro Cufré, el técnico que trajo a varios nuevos y nos ha costado adaptarnos al entorno. Uno quiere dar lo mejor posible, aunque a veces la inercia nos atormente con los malos resultados, aquí pasa la falta de confianza que todo jugador necesita, debemos recuperarla', dijo a Efe.

El Atlas suma dos victorias, cinco derrotas y seis puntos con los que aparece en el penúltimo lugar del torneo Clausura, con la segunda peor ofensiva del torneo, seis goles, la mitad de los recibidos.

El equipo perdió sus tres últimos partidos que coinciden con la llegada del entrenador de Rafael Puente del Río, lo cual Acosta cree que deben cambiar urgente.

Los problemas en el Atlas se han agudizado. El trabajo del entrenador Puente no parece tener buen puerto aunque los jugadores tratan de defender su teoría en la cancha. Luciano Acosta, mencionó que las formas de entrenar y encarar los partidos han sido diferentes, sin embargo, ineficaces.

'Cada entrenador tiene ideas diferentes. Puente tiene las suyas y tratamos de llevarlas al pie de la letra, pero no han salido las cosas. Los entrenamientos y la intensidad son diferentes que con Cufré pero hasta el momento no tengo una explicación concreta del porqué sufrimos tanto en los partidos y no salimos de la derrota', aseveró.

Aceptó que tomó el reto de defender la camiseta del Atlas por el deseo de levantar su primer título como jugador profesional, pero en los dos meses que lleva en México se ha encontrado con un camino lleno de adversidades.

'Mi deseo era el mismo en Boca Juniors, en Estudiantes y en DC United, ahora en Atlas vislumbro la oportunidad, pero no estamos bien. Existe presión y tengo que hacer mi trabajo de la mejor manera, aunque de entrada el fútbol se basa en la confianza y necesitamos recuperarla', reiteró.

A pesar de todo lo malo que rodea a su equipo, Luciano Acosta trata de encontrar la salida positiva. Ha participado en los siete partidos del torneo y colaboró con un gol, de cualquier forma, piensa que aún tiene que brindar proyección ofensiva constante a sus compañeros.

'Soy optimista y creo que saldremos de esta situación vergonzosa. Hay presión, sin embargo, quiero manejarla como un desafío que me propuse desde el inicio, ayudar a Atlas a revertir los problemas, ésa es mi preocupación actual. Por lo demás, se trata de trabajar y mantener la esperanza y la fe en que el buen grupo sacará esto adelante', concluyó.EFE