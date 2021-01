El argentino Cristante dice que el Toluca demostró vergüenza a pesar de caer

Tijuana (México), 30 ene (EFE).- El argentino Hernán Cristante, entrenador del Toluca del fútbol mexicano, aseveró este sábado, luego de su equipo cayera 3-2 ante el Tijuana, que sus dirigidos mostraron vergüenza con la reacción que tuvieron.

'Demostramos que este equipo tiene vergüenza para reaccionar porque generamos las opciones para empatar, pero al final no alcanzó. No me quedo tan mal a pesar de la derrota', confesó el técnico al final del juego de la fecha cuatro del torneo Clausura.

El Tijuana dominó el primer lapso del juego y en 23 minutos se fue 3-0 arriba en el marcador. El Toluca recortó con el gol del argentino Alexis Canelo, 3-1. En la segunda mitad el argentino Miguel Barbieri hizo el 3-2, pero la reacción no alcanzó para empatar el duelo.

Hernán Cristante señaló que lo más pesado fue haber recibido los tres goles del Tijuana en 23 minutos.

'El hecho de tener un resultado abultado en el primer tiempo hace que juegues un poco más desesperado y eso le dio mejores posibilidades al rival para ganar; hoy la suerte no estuvo de nuestro lado, quizá merecíamos un poco más', subrayó.

El timonel argentino insistió en las facilidades que dio su equipo durante los primeros minutos, que terminaron por sentenciar el partido.

'Me gustó la reacción que tuvimos, aunque no me gustó lo que pasó en los primeros minutos. Fuimos muy imprecisos. No pudimos agarrar la pelota en el medio campo y dimos muchas facilidades en los goles que recibimos'.

Cristante también reconoció el desempeño del Tijuana y la contundencia que tuvieron en el primer lapso.

'Tijuana se vio mejor, pero creo que tuvieron algo de fortuna en el tercer gol, sus goles vinieron muy rápido, de todas formas hay que aceptar que Tijuana siempre ha sido un equipo peligroso'.

El estratega habló del tiempo que resta en el torneo para mejorar en todas las líneas.

'Siempre habrá cosas por corregir. Hoy nos costó mucho adaptarnos en el campo. No estuvimos bien preparados en los centros. Esta derrota nos viene a tiempo porque esto apenas empieza, porque aún vamos a mejorar'.

Con esta derrota, el Toluca se quedó con siete puntos y en el segundo lugar del campeonato, tras sumar dos triunfos, un empate y un descalabro.

En la fecha cinco del Clausura 2021 Toluca recibirá al Mazatlán el domingo 7 de febrero. EFE