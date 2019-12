El argentino Quiroga asegura que no podía perder tiempo en justificaciones

Aguascalientes (México) 30 nov (EFE).- El argentino Mauro Quiroga, Máxiomo goleador con el Necaxa del Apertura del fútbol mexicano, aseguró este sábado al llegar a la liga de México no pidió tiempo para adaptarse y se puso el reto de rendir desde el inicio de la temporada.

'No podía perder tiempo ni justificaciones con la adaptación. Necaxa ha tenido delanteros efectivos en los últimos torneos, así que debía ponerme el reto alto. A lo largo de mi carrera me he caracterizado por hacer goles importantes y aquí no iba a ser la excepción; falta lo mejor porque vienen juegos de eliminación en los que puedo ayudar', dijo a EFE.

Quiroga logró en su primer torneo con el 12 tantos en 17 partidos, suficiente para encabezar a los anotadores, empatado con el mexicano Alan Pulido, del Guadalajara.

Formado en Gimnasia y Esgrima de Concepción de Argentina, Quiroga, quien pasó por España con Las Palmas y en Chile con Curicó, destacó que su buen rendimiento se debe al entorno positivo en su equipo.

'No me alcanzará la vida para agradecer a las personas que se preocupan por mí para que haga goles. Ahí entran compañeros, directivos, aficionados y familia, la manera de regresar el cariño es con goles. Siempre he tenido suerte de contar con un buen entorno, pero aquí me siento en casa, mi esposa e hijos de igual forma están bien así que no hay por qué forzar las cosas', señaló.

Quiroga está concentrado en ayudar al Necaxa que este sábado enfrentará al Querétaro con todo a favor luego de haberlo goleado por 3-0 en el partido de ida de los cuartos de finales del torneo Apertura.

'Desde el principio me topé con un equipo comprometido. A medida que pasaron las semanas la esperanza fue creciendo para todos. El campeonato de goleadores fue la consecuencia del rendimiento del grupo y de la unión como jugadores', concluyó.EFE