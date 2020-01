El artista que muestra el 'impeachment' como la televisión no puede

Guillermo García Ballescá

Washington, 31 ene (EFE).- Cuando William J. Hennessy Jr llega al balcón del Senado de EE. UU., lo primero que hace es buscar un sitio con un buen ángulo de visión entre la multitud de periodistas que cubren el 'impeachment' al presidente, Donald Trump. Una vez encuentra el rincón idóneo, saca lápiz y papel y se sienta. El artista ya está preparado para mostrar con sus trazos lo que la televisión no puede.

Las normas para el juicio político a Trump en la Cámara Alta no permiten a la prensa usar teléfonos, portátiles o sacar fotos, y las cámaras de televisión solo tienen permitido enfocar al estrado. Es por eso que algunos medios han buscado otras opciones recurriendo a la pericia de los dibujantes.

Para Hennessy Jr, que es 'freelance' y trabaja para medios como la CNN, esta no es la primera vez que asiste a un juicio político a un presidente, ya que en 1998 una cadena de televisión lo llamó para retratar para la posteridad el 'impeachment' (proceso de destitución) a Bill Clinton (1993-2001).

'Me llamaron por primera vez en 1998, y la verdad es que me sorprendió mucho porque pensé que ya tenían cámaras, pero ellos me dijeron que tenían muy limitado lo que podían mostrar, que había muchas otras cosas pasando en la cámara del Senado', dice a Efe este dibujante con 40 años de experiencia plasmando lo que ocurre en los tribunales del país.

Hennessy Jr empezó en este trabajo cuando aún era estudiante universitario: Un día un medio local contactó con la universidad donde estudiaba Bellas Artes en busca de un artista que relatara visualmente el juicio por la muerte de un disidente iraní y él aceptó hacerlo.

En aquel momento, explica entre risas, no se imaginaba que acabaría siendo los ojos de miles de personas en el juicio a Roger Stone, un estrecho excolaborador de Trump acusado, entre otros, de mentir al Congreso, o de la polémica decisión del Tribunal Supremo sobre las comicios presidenciales de 2000, que acabó dando la victoria electoral a George W. Bush.

Sin embargo, este hombre, cuyas manos han dado vida a cientos de memorias de la historia judicial del país, explica que trabajar en un juzgado es muy diferente a hacerlo en el Senado.

'Un tribunal es un poco más predecible, más fácil de afrontar en términos de todo lo que allí pasa -subraya-. Esto (la Cámara Alta) es mucho más grande, ocurren muchas más cosas además de los legisladores llevando a cabo su intervención.'

Son precisamente esas cosas las que Hennessy Jr plasma en las hojas en blanco que cada día trae al Senado. Afirma que se fija 'en las sutilezas' de lo que ocurre con cada senador, así como en las negociaciones, comportamientos o incluso lo qué están mirando.

Aun así, sus obras están inacabadas cuando abandona el balcón desde el que observa el pleno, pues a diferencia de los tribunales en los que suele trabajar, este retratista no puede portar con él sus lápices de colores.

Por eso, en cada descanso vuelve raudo a la sala de prensa, donde le esperan sus lápices y acuarelas para dotar de vida a un juicio que en ocasiones está siendo algo insulso.

Cuando se le pregunta a Hennessy Jr por cómo definiría su trabajo titubea un segundo y da la respuesta: 'una mezcla entre arte y periodismo'. EFE