El Barça ya sabe ganar fuera

Àlex Santos

Barcelona, 29 sep (EFE).- Mientras en el Camp Nou el Barça ha sido un equipo inexpugnable, sus salidas se han estado contando por fracasos desde hace meses, hasta que ayer sábado logró lo que parecía una empresa imposible: ganar en campo ajeno, lo logró al vencer al Getafe (0-2) y que le ha permitido reducir la diferencia con sus máximos rivales, Madrid y Atlético, que empataron en el derbi (0-0).

Estas son algunas de las claves y conclusiones que se desprenden del Getafe-Barça:

.1. Estadística impropia como foráneo de un campeón

El Barcelona, que defiende por segundo año el título como campeón, ha llegado a sumar ocho tropiezos consecutivos como foráneo, de diferente calado, hasta que logró la victoria en Getafe. Todo arranca con el 2-0 encajado la temporada pasada en el campo del Celta, y el desastre de Anfield (4-0), además de un empate en el campo del Eibar (2-2), para finalizar con la derrota en la final de Sevilla frente al Valencia (2-1), y cuatro malos resultados este curso: contra Athletic (1-0), Osasuna (2-2), Dortmund (0-0) y en casa de un recién ascendido, Granada (2-0).

.2. Mejora leve, más por el resultado que por el juego

A pesar de la victoria, es difícil concluir que el Barça jugó un buen partido en Getafe, porque no fue así. Más que mejoras, ahora el Barça persigue resultados por dos cuestiones que le son primordiales: no perder comba con los de arriba y evitar que una racha de tropiezos le aparte de la lucha por el título ya en el arranque de temporada y, segunda, sacar adelante los encuentros aunque sea sin brillantez por la idea que tiene que el equipo aún se siente como si estuviera en pretemporada.

.3. Un centro del campo insuperable, pero con Griezman desconectado.

No se puede discutir que el centro del campo del Barcelona es una de las mejores medulares de la Liga y del propio equipo en las últimas temporadas, por lo que resulta desconcertante que teniendo como base el dominio del juego el Barça llegue a sufrir tanto, no sólo en la propia línea, sino en el juego defensivo y que en ocasiones sea tan improductivo delante. Una vez más, el rival de turno ayer sábado lo tuvo contra las cuerdas durante algunos momentos, mientras que delante la producción defensiva volvió a estar bajo mínimos. En esta zona, empieza a ser preocupante que Valverde no sepa sacar el máximo de rendimiento de un Griezmann que se pasa muchos minutos del partido desconectado del partido y de sus compañeros.

.4. Messi entre algodones; Dembélé, octava baja

Que la ausencia de Messi está siendo un lastre para el Barça nadie lo niega, como que en su ausencia el equipo de Valverde, como mínimo en el Camp Nou, ha sido capaz de cuajar los mejores minutos de la temporada. Fuera, no obstante, sin Messi, la producción ofensiva cae en picado. En esta ocasión, tras las molestias en el partido contra el Villarreal, el Barça lo sacó de la convocatoria para Getafe, de la que también se cayó en el último momento Dembélé, quien suma ya su octava baja. No obstante, parece más que Valverde haya querido tener a Dembélé con el equipo, que se haya quedado en Barcelona el jugador tras haberse resentido en el último instante de una molestia aparecida poco antes del partido en Getafe.

.5. Ter Stegen, el espíritu que aguanta al equipo

Si hay un jugador que está aguantando al equipo en este inicio de temporada no hay ninguna duda que por encima de los goles aparece Marc Andre Ter Stegen. El porteo alemán, reculado en su selección, es el verdadero alma del Barcelona y es el que está manteniendo con su espíritu a su equipo. En Getafe no fue menos, y no sólo por sus paradas prodigiosas, sino que estuvo inconmensurable en la acción del primer gol azulgrana, en la que abortó una de su rival y, tras ella, lanzó un pase en profundidad a Suárez, quien de vaselina abrió el tanteador (0-1).

.6. Piqué, vuelve el 'presidente' a la sombra

Una jornada más, los centrales del Barcelona volvieron a ser noticia: Lenglet dentro del campo y Piqué fuera. El francés, por una expulsión que se la podría haber ahorrado (la segunda amarilla) y que obligará a Valverde a echar mano del poco rodado Todibo en el siguiente partido de Liga. Fuera el campo, Piqué volvió a ejercer en uno de los papeles en los que más se tienes cómodo, como es el de 'presidente' a la sombra, aunque sus declaraciones fueron más orientadas a reprender y reñir a la actual junta, después de un artículo en la prensa crítico con la plantilla, que el central dejó entrever que estaba escrito más quede motu proprio por su autor, por un amanuense, que habría escrito al dictado de los gestores del club. EFE