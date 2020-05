El BATE aprovecha el tropiezo del Energetik para ampliar su ventaja

Redacción deportes, 31 may (EFE).- El BATE Borisov no desaprovechó el tropiezo del Energetik, que no pudo pasar en casa del empate (3-3) con el Vitebsk, para ampliar su ventaja a tres puntos su ventaja al frente de la clasificación de la Liga bielorrusa, tras imponerse este domingo por 1-0 a un Isloch, que concluyó el partido con dos jugadores menos.

Las expulsiones del guineano Momo Yansane, que vio la segunda cartulina amarilla a los 61 minutos, y del defensa Aleksey Yanushkevich, que tuvo que abandonar el terreno de juego por roja directa en el tiempo de prolongación, allanaron el camino a un BATE, que encadenó su sexta victoria liguera consecutiva.

Un triunfo que en esta ocasión llevó la firma del delantero serbio Nemanja Milic, que estableció a los 39 minutos el definitivo 1-0 desde el punto de penalti.

Gol que permitió al BATE, que ya se proclamó la pasada semana campeón de la Copa de Bielorrusia, aumentar a tres puntos su ventaja al frente de la clasificación sobre el Energetik-BGU, que no pudo pasar este domingo del empate (3-3) en casa ante el Vitebsk.

La expulsión del defensa Yegeny Yudchits a los once minutos del segundo tiempo acabó por complicar el choque para un Energetik, que pese a situarse hasta en dos ocasiones con ventaja en el marcador, no pudo alzarse con la victoria, tras ver como el defensa brasileño Julio César estableció el definitivo 3-3 a los 94 minutos de juego.EFE