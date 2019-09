El brasileño Da Silva lamenta la mala racha del Toluca y confía en terminarla

Toluca (México), 17 sep (EFE).- El centrocampista brasileño William Da Silva, del Toluca del fútbol mexicano, lamentó este martes que en su estancia en México no recuerda a su equipo con tan bajo rendimiento ni tan mal desempeño en su estadio.

"Yo no me acuerdo de un Toluca en la jornada nueve con cinco puntos. Desde que estoy en México, cumplo 6 años, no me acuerdo de que la cancha de Toluca no pesara; siempre que vine a Toluca a enfrentarlos, sufrí, y los equipos que veían, sufrían. Ese es el Toluca que quiero que la gente vea y sienta", señaló.

Dirigido por el argentino Ricardo La Volpe, los Diablos suman una victoria y dos empates en nueve partidos y aparecen en el penúltimo lugar del Apertura, con un pésimo trabajo en su estadio, en el que suman un triunfo y tres reveses.

"La gente que llega los domingos a las 12 está acostumbrada a ver a un Toluca lucir, y no estamos luciendo como Toluca; quiero regresar a la gente el orgullo de ir al estadio con su familia y volver a la casa contentos", agregó.

Según el volante, en el momento de crisis por el que pasa el grupo es necesario un examen honesto y asumir las responsabilidades.

"Yo soy el primero en levantar la mano y hacerme cargo; cuando me contrataron, me contrataron para un Toluca grande y yo tengo que hacer que el Toluca se vea a esta altura. Aquí estoy con el pecho enfrente y la cara en alto sabiendo que si hay alguien que pueda cambiar esa historia soy yo junto con mis compañeros", explicó.

Hoy el Toluca hizo trabajo físico en cancha y técnico táctico en su campamento en Metepec, Estado de México, donde Da Silva confirmó estar recuperado de una lesión y trabajó al parejo de sus compañeros.

Al referirse a su entrenador, Da Silva votó a favor de mantenerlo en el cargo y confió en que bajo su mando el equipo se levante.

"La Volpe fue quien el torneo pasado nos ayudó a levantar esto; todo cae sobre la espalda del profe por lo que representa en el fútbol mexicano, pero quienes a la cancha somos nosotros y el 70 por ciento del trabajo, nosotros debemos hacerlo", concluyó.

El Toluca reaparecerá el próximo viernes como visitante del Atlas, décimo de la tabla de posiciones.EFE