El Clausura de la Liga latina de League of Legends comenzará el 20 de junio

México, 31 may (EFE).- Riot Games anunció en sus redes sociales que el torneo Clausura 2020 de la Liga Latinoamérica (LLA) de su videojuego estrella League of Legends se iniciará el 20 de junio con la reedición de la final entre el campeón All Knights e Isurus.

El primer fin de semana de actividades incluirá el enfrentamiento entre Rainbow 7, semifinalista, y All Knights.

En el mensaje de Riot Games no se incluyó información sobre si jugarán desde la Arena Esport Stadium ubicada en Ciudad de México o si mantendrá el formato en línea.

'Estamos evaluando las condiciones de contingencia (por la pandemia de la COVID-19) y las indicaciones gubernamentales para adaptar de mejor manera la competencia a las circunstancias, en los próximos días anunciaremos las condiciones que aplicarán para el Clausura', explicó a Efe uno de los encargados de eSports de Riot, Nicolás Yentzen.

El formato del Clausura 2020 de la LLA será el mismo del Apertura: dos fases de la etapa de grupos y una fase final que tiene como fecha para el duelo por el título el 29 de agosto.

La primera fase de la etapa de grupos correrá del 20 de junio al 2 de agosto, de aquí las 5 mejores avanzarán a la segunda, que se jugará el fin de semana del 8 y 9 de agosto para comenzar la postemporada el 15 del mismo mes.

Este torneo define no solo a las escuadras que disputarán el ascenso y el descenso en septiembre, sino a los equipos que representarán a Latinoamérica en el Mundial de League of Legends.

Los equipos de la LLA, sobre todo los que pelean por no descender, han tenido problemas para concretar fichajes a causa de la pandemia de la COVID-19 que dejó hasta el sábado en México 87.512 casos confirmados y 9.779 defunciones.

El Apertura 2020 finalizó el 2 de mayo cuando All Knights venció por 3-2 a Isurus en la final. Este fue el primer campeonato de la LLA en la historia de los caballeros.

De acuerdo con Riot Games, el primer torneo del año de la LLA alcanzó 8 millones de espectadores únicos, mientras que la final sumó 1,2 millones de visualizaciones totales. EFE