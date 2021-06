El desafío de Luis Enrique

Iñaki Dufour

Las Rozas (Madrid), 31 may (EFE).- Desde el ciclo de la Eurocopa 2000 al Mundial 2002, no había habido tantos cambios en la convocatoria de la selección española como ha hecho Luis Enrique, ante el desafío de su primera gran competición al frente del equipo, el momento que diferencia el éxito o la decepción, evidente esta última para la Roja en Brasil 2014, Francia 2016 y Rusia 2018.

El equipo no pasó de la primera ronda en el país suramericano, cuando defendía la corona mundial conseguida cuatro años antes en Suráfrica 2010, y no avanzó más allá de octavos de final en la siguiente cita continental en Francia 2016, cuando había sido el campeón de las dos anteriores, en 2008 y 2012, desplazada de su trono con una derrota irrebatible contra Italia (2-0) en París.

Entonces era Vicente Del Bosque, historia indudable de la selección, ganador de una Eurocopa y del Mundial que luce en la camiseta española, el seleccionador de un grupo y un estilo que, de pronto, cayó en declive, sin saber muy bien el porqué. Después llegó Julen Lopetegui. Y Fernando Hierro, que asumió el mando en el Mundial 2018 por el cese del primero por su fichaje por el Real Madrid a las puertas del inicio del torneo. En Rusia, España superó con sobresaltos la primera fase. En octavos, cayó con la anfitriona.

Sin excusas ni matices, España ya no es lo que era en los grandes torneos, cuando enlazó aquellos seis años como referencia mundial, no sólo por sus títulos, sino también por su fútbol, por su forma de imponerse en el triunfo, por su incontestable capacidad y por una colección de futbolistas que hoy parecen inigualables en la 'Roja'.

Un año después de lo previsto, la Eurocopa 2020 es la reválida. También la prueba de fuego para Luis Enrique, el elegido en 2018 para la reconstrucción de una selección bajo la duda, a la que ha dado un estilo más dinámico -la posesión por la posesión fue un lastre en el Mundial 2018, con el ejemplo más evidente ante Rusia- y a la que ha transformado casi nombre por nombre hasta el torneo.

OCHO JUGADORES, DE LA PRIMERA LISTA A LA EUROCOPA 2020

En su primera convocatoria, para el triunfo 1-2 en Inglaterra, incluyó once novedades en la lista. Un anticipo del cambio general que propondría en este periodo, aunque realmente, de aquella primera lista a la Eurocopa, nada más el portero David de Gea; los defensas Diego Llorente, César Azpilicueta y José Luis Gayá; los medios Sergio Busquets, Thiago Alcántara y Rodrigo Hernández; y el delantero Álvaro Morata se sostienen en la citación de 24 hombres.

Ni los guardametas Kepa Arrizabalaga y Pau López. Ni los defensas Dani Carvajal, Nacho Fernández, Sergio Ramos, Marcos Alonso, Raúl Albiol e Íñigo Martínez, en algunos casos, como Ramos, Carvajal o Íñigo Martínez por causas derivadas de las lesiones. Ni los centrocampistas Sergi Roberto, Saúl Ñíguez y Dani Ceballos. Ni los atacantes Suso Fernández, Isco Alarcón, Marco Asensio, Diego Costa y Rodrigo Moreno, fuera de la lista de Luis Enrique para la Eurocopa.

Todos ellos no están en ella, compuesta por los porteros Unai Simón, David De Gea y Robert Sánchez; los defensas César Azpilicueta, Marcos Llorente, Eric García, Aymeric Laporte, Pau Torres, Diego Llorente, Jordi Alba y José Luis Gayá; los centrocampistas Rodrigo Hernández, Sergio Busquets, Pedri González, Thiago Alcántara, Koke Resurrección y Fabián Ruiz; y los delanteros Dani Olmo, Mikel Oyarzábal, Álvaro Morata, Gerard Moreno, Ferrán Torres, Adama Traoré y Pablo Sarabia, según los puestos de la lista.

'Vamos a trabajar desde el minuto uno para intentar hacer el mejor papel posible', expresó el futbolista del París Saint Germain, uno de los tres jugadores de la lista que aún no han jugado ningún minuto a las órdenes de Luis Enrique en la selección. Los otros dos son el portero Robert Sánchez y el defensa Aymeric Laporte. A la vez, diecisiete de ellos se estrenan en la fase final de una gran competición de selecciones, ya sea una Eurocopa o un Mundial.

UN RECORRIDO DE 58 FUTBOLISTAS

Entre una y otra convocatoria, separadas por dos años y nueve meses, en dos etapas diferentes de nueve y once encuentros de Luis Enrique -entre medias ocupó su puesto Robert Moreno-, el ciclo hacia la Eurocopa 2020 ha incluido la participación en algún partido de 58 futbolistas a sus órdenes.

Han sido cuatro porteros, diez centrales, once laterales, once medios centros, quince atacantes (media puntas, extremos o segundos delanteros), seis delanteros y un hombre tan polivalente como Marcos Llorente, de imprecisa ubicación, porque ha sido llamado como lateral y porque en el Atlético juega de interior, extremo o atacante para transformarse en un goleador este curso: 12 tantos.

'No es la lista que quería porque hay jugadores que por lesión no pueden estar en ella. Me hubiera gustado poder contar en el lateral derecho con los que más he contado pero están lesionados. Hay bajas notables', expuso el técnico el pasado lunes, cuando comunicó su elección.

A primera hora de la mañana de este lunes ya aguardaba la llegada de sus convocados en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, el cuartel general del equipo durante el torneo. Ya están 16 de los 24 a sus órdenes. Esta tarde todos ellos completaron el primer entrenamiento -nada más Adama Traoré se ejercitó al margen del grupo- de los diez previstos por el cuerpo técnico para el debut en la competición del próximo 14 de junio contra Suecia en Sevilla.

También hay previstos dos amistosos: el viernes espera el primero, contra Portugal, la actual campeona de Europa, en el Wanda Metropolitano; el lunes que viene, el segundo y último, ante Lituania, en el estadio de Butarque en Leganés para afinar la puesta a punto para la cita que aguarda en dos semanas en La Cartuja.

Antes, este martes a las 14.30 horas se incorporarán los futbolistas del Villarreal y el Manchester United, los finalistas de la Liga Europa (David De Gea, Pau Torres y Gerard Moreno). El miércoles a la misma hora lo harán César Azpilicueta, Eric García, Aymeric Laporte, Rodrigo Hernández y Ferrán Torres, tras la final de la Liga de Campeones Manchester City-Chelsea disputada este sábado.

SEIS SUPERVIVIENTES DE RUSIA 2018... Y CINCO DE BRASIL 2014

Nada más seis jugadores repiten desde el último Mundial de Rusia, en 2018. Son David de Gea, César Azpilicueta, Koke Resurrección, Sergio Busquets, Thiago Alcántara y Jordi Alba. Nada más y nada menos. No había tal transformación en un ciclo de Eurocopa a Mundial o viceversa, como es el caso, desde Japón y Corea 2002, cuando sólo se mantuvieron de un torneo a otro Iker Casillas, Fernando Hierro, Juan Carlos Valerón, Raúl González, Iván Helguera y Gaizka Mendieta.

Pero cinco de esos seis van más allá del último Mundial o de la última Eurocopa, porque ya formaron parte de la lista en Brasil 2014: De Gea, Jordi Alba, Sergio Busquets, Koke y Azpilicueta. Busquets y Jordi Alba también jugaron -y ganaron- la Eurocopa 2012 en Polonia y Ucrania, la última vez que la selección triunfó en el continente, la última ocasión que fue referencia a nivel mundial. EFE