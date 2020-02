El documentalista Steve James, protagonista de la Americana Film Fest 2020

Barcelona (España), 26 feb (EFE).- La Filmoteca de Cataluña acogerá, del 3 al 6 de marzo, la retrospectiva de la Americana Film Fest, el Festival de Cine Independiente Norteamericano de la ciudad española de Barcelona, que este año tendrá como protagonista al documentalista Steve James.

Para esta ocasión, la Filmoteca recibirá la visita del cineasta nominado al Oscar en dos ocasiones como invitado especial del festival, según un comunicado hecho público este miércoles.

James ofrece en sus obras retratos de la sociedad americana en los que denuncia las injusticias, las desigualdades y el racismo intrínseco que esconde, y convierte a los marginados en héroes.

Su cine refleja historias de superación y pequeñas victorias de comunidades condenadas al extrarradio, y se adentra en el sistema judicial, escolar y económico de su país a través de una mirada crítica que busca la verdad en las miradas, los gestos y las imágenes de archivo.

Durante la exposición se reproducirán cuatro de los documentales de James: 'Hoop Dreams' (1994), filme finalista al Oscar; 'Life itself' (2014), que narra la vida del crítico de cine Rogert Ebert; 'The interrupters' (2011), sobre exmiembros de una banda de los barrios de Chicago que deciden trabajar como mediadores para eliminar la violencia de las calles, y 'Abacus: Small Enought to Jail' (2017), su segunda nominación al Oscar.

La programación del festival también incluye el estreno de la serie documental de diez episodios 'America to me', que Steve James ha codirigido con Bing Liu, Rebecca Parrish y Kevin Shawentre.

La serie, que plasma la desigualdad de oportunidades que sufre la comunidad afroamericana incluso en una de las escuelas públicas más progresistas y con más diversidad de Chicago, se proyectará en el cine Zumzeig los días 4, 5, 6 y 7 de marzo. EFE