El dominicano Fernando Rodney es el mejor relevista en el béisbol de México

México, 11 nov (EFE).- El dominicano Fernando Rodney, con 327 salvamentos en las Grandes Ligas, fue anunciado este jueves como el ganador del premio 'Relevista del año' por su desempeño con los campeones Toros de Tijuana en la Liga Mexicana de Béisbol (LMB).

'El cerrador dominicano fue elegido por la prensa especializada y personal de los 18 clubes de la LMB como Relevista del año al mostrar su gran calidad en el' bullpen' de los Toros de Tijuana, actuales campeones de la LMB', informó el circuito en un boletín.

Con 44 años, Rodney debutó esta temporada en la LMB, a la que lideró en salvamentos con 16, dos más que sus perseguidores, el puertorriqueño Fernando Cruz, de los Mariachis de Guadalajara, y su compatriota Jenrry Mejía, de los Algodoneros Unión Laguna.

Su arribo a México se dio después de conquistar la Serie Mundial en 2019 con los Nacionales de Washington y de una carrera de 17 años en Las Mayores, en las que es el segundo dominicano con más salvamentos de la historia.

Rodney trabajó 30 entradas en la campaña regular de la LMB, en la que obtuvo 40 ponches, la mejor cantidad entre los cerradores. En 24 de sus 28 apariciones no permitió carreras limpias y dejó una efectividad de 1.80.

El oriundo de Samaná, llamado tres veces al Juego de Estrellas de las Grandes Ligas, tomó el reto de venir a México para aportar su experiencia a los jóvenes valores de los Toros.

'En la LMB me siento como en casa, como si estuviera dando un buen ejemplo a muchos jóvenes que he conocido aquí y que han conocido mi carrera. Compartir mi experiencia me hace sentir más joven', confesó a Efe en junio.

El aporte de Rodney, con un repertorio en sus lanzamientos de sinkers, cambios de velocidad y rectas de cuatro costuras, fue fundamental para el segundo título en la historia de Tijuana.

En septiembre, los Toros se repusieron de tres derrotas al hilo en la serie final ante los Leones de Yucatán, sumaron cuatro victorias en fila para proclamarse como los campeones.

Lo hecho por Tijuana fue una proeza que no se veía desde 1971 cuando los Charros de Jalisco fueron el primer conjunto de la LMB en remontar un 3-0 en una final.En aquella serie final, Rodney aportó un triunfo y el salvamento que selló la corona para Tijuana. EFE

