El exintegrante de Calle 13 Eduardo Cabra lanza su primer EP en solitario

San Juan, 31 may (EFE).- El exintegrante de Calle 13 Eduardo Cabra lanzó este lunes 'Cabra', su primer EP en solitario, que contiene seis canciones e incluyó la participación de su hija, Azul, de 14 años.

El EP, lanzado bajo su disquera independiente, La Casa Del Sombrero, incluye los temas 'La Cabra Jala Pal Monte', 'La Ventana', 'Gris', 'Lingote', 'Un belén' y 'Quisiera Ser Un Meme', en el que participa Azul y ambos critican el arte hecho solamente para que se vuelva viral, según un comunicado de prensa.

'En general, el proyecto completo de 'Cabra' soy yo intentando conectarme con diferentes emociones que he experimentado durante mi vida', sostuvo Cabra, considerada la mente maestra del grupo Calle 13, donde se hacía llamar 'Visitante'.

Dijo además que 'Cabra' presenta a 'esta persona o humano, que controla a otras personas, incluyendo a Visitante, el productor, el que sea que hace música para películas, el director de la banda, el músico'.

'Al final, está consolidando una vida de trabajo en un mismo lugar', enfatizó.

Cabra, a su vez, aprovechó para explicar de qué trata cada uno de los seis temas de su disco.

'La Cabra Jala Pal Monte' trata acerca 'de desposeerse'; 'La Ventana' es sobre limpiar; 'Gris', 'habla claramente sobre mis malas prácticas' y cuyo 'puente' de la canción 'también habla sobre la culpa que asumo para evitar confrontaciones'.

'Si no entro en una zona que me incomode, esa área gris, no lastimo a las personas que me rodean', reconoció Cabra.

'Lingote', por su parte, 'es un medio para comunicar las cosas que me molestan, con un poco de 'freestyle''.

'A veces doy muchas cosas, pero al final, otros se llevan el crédito', dijo.

'Un belén', a su vez, 'es un tributo a los amigos y familiares que se fueron recientemente', explicó.

'Es un tributo para demostrar agradecimiento y orar por ellos. Estamos enviándole vibras positivas a ese 'corillo' que ya no está con nosotros', reflexionó.

Finalmente, 'Quisiera Ser Un Meme', enfatizó, es 'una observación de cómo el arte y la música funcionan hoy día'.

'Estoy comparando la ambición de esas personas que trabajan creando arte y quieren que se vuelva viral. Como si estuviéramos comparando la vida de un meme con la de un humano que quiere ser un artista exitoso, alejándose del propósito artístico de comunicar y de crear arte', explicó.

'Muchos proyectos están enfocados en volverse viral de cualquier manera. Ese es el propósito de muchos proyectos, y es una crítica eso mismo', añadió. EFE