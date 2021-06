El expresidente Gbagbo juzgado en la CPI volverá a Costa de Marfil en junio

(Repite con nueva edición en primer párrafo)

Abiyán, 31 may (EFE).- El ex presidente marfileño Laurent Gbagbo volverá el 17 de junio a Costa de Marfil tras casi diez años de ser extraditado a la Corte Penal Internacional (CPI) donde fue juzgado por presuntos crímenes de lesa humanidad, anunció hoy su partido.

El secretario general del Frente Popular Marfileño (FPI, por sus siglas en inglés), Assoa Adou, anunció la fecha tan esperada por sus seguidores durante un acto en Abiyán, la capital económica de Costa de Marfil, en el que se celebraba el aniversario de Gbagbo, que cumple hoy 76 años.

No obstante, Adou no comunicó los detalles de la llegada, por lo que no se sabe si el regreso se producirá sin hacer ruido, como desea el partido en el poder, la Agrupación de los Hufuetistas para la Democracia y la Paz (RHDP), que teme que el acontecimiento pueda generar desorden público; o por todo lo alto, como quieren sus partidarios.

Gbagbo, presidente de Costa de Marfil entre 2000 y 2011, fue detenido en abril de 2011 tras una crisis electoral en la que durante cinco meses la violencia entre sus seguidores y las del actual presidente, Alassane Ouattara, causaron la muerte de 3.000 personas, según las cifras oficiales.

La crisis electoral sucedió después de la celebración de elecciones presidenciales en dos vueltas en octubre y noviembre de 2010 en las que la Comisión Electoral dio la victoria a Ouattara y el Tribunal Supremo de Justicia, institución encargada de validar los resultados, se la otorgó a Gbagbo.

Tras ser detenido por fuerzas leales a Ouattara en noviembre de 2011, Gbagbo fue extraditado a La Haya para ser juzgado por la CPI por presuntos crímenes de lesa humanidad durante la violencia postelectoral.

Gbagbo, que siendo una figura influyente en la vida política de Costa de Marfil, fue absuelto en primera instancia en enero de 2019 y desde entonces ha vivido en Bélgica.

En marzo de este año la CPI ratificó su absolución, tras un recurso de la Fiscalía de esta corte, poniendo punto final al primer juicio en este tribunal de La Haya contra un jefe de Estado. EFE