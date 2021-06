El Festival de Cannes ofrecerá una selección de filmes sobre medioambiente

París, 18 jun (EFE).- El Festival de Cannes anunció este viernes que su compromiso con el medioambiente, reflejado este año con nuevos objetivos para reducir su huella ecológica, llegará también a las pantallas con una 'selección efímera' de películas dedicadas a ese tema.

El certamen, que celebrará su 74 edición del 6 al 17 de julio, ofrecerá una cinta de ficción y seis documentales, que incluyen 'una expedición a los confines del mundo para mostrar la belleza de la Tierra' o proyectos sobre el impacto de la contaminación.

En el pasado había hecho hueco en su selección a 'Una verdad incómoda', de Al Gore, sobre el calentamiento global, o a los documentales de Leonardo DiCaprio 'The 11th Hour' o 'Ice on Fire', en los que el actor estadounidense denunciaba el desastre climático, pero este año amplía esa ventana a la defensa del planeta.

El actor y director francés Louis Garrel mostrará 'La Croisade', con él mismo y Laetitia Casta, su tercera película como cineasta y que según Cannes es una ficción en la que los niños toman el poder para proteger la Tierra.

Entre los documentales están 'Invisible demons', de Rahul Jain, sobre la contaminación en Nueva Delhi; 'Animal', de Cyril Dion, sobre la extinción de las especies, 'I am so sorry', de Zhao Liang, centrado en los peligros de la energía nuclear.

Asimismo, 'Bigger than us', de Flore Vasseur, que va al encuentro de jóvenes activistas que luchan contra el cambio climático, 'La Panthère des neiges', de Marie Amiguet, grabado en las mesetas tibetanas, y 'Marcher sur l'eau', de Aïssa Maïga, que rodó en Níger un pueblo víctima del calentamiento climático. EFE