El francés que unió el continente con Gran Bretaña aún tiene esperanza

María D. Valderrama

Peuplingues (Francia), 31 ene (EFE).- Hace casi 30 años que Philippe Cozette dio el golpe que lo llevó a la fama: doce minutos picando piedra a cien metros de profundidad para abrir el último muro que separaba Gran Bretaña de Europa continental, por donde debía pasar el eurotúnel, y un apretón de manos con un minero inglés bastaron para inscribir su nombre en la historia.

Al otro lado le esperaba Graham Fagg: 'Bonjour, mon ami!', le dijo el británico a Cozette como respuesta a su 'Welcome, Bob!', e intercambiaron sus respectivas banderas como gesto de concordia.

Philippe Cozette disfruta ahora de la jubilación como un hombre colmado, a unos cuatro kilómetros de su Calais natal y del túnel por el que cada año pasan millones de personas (11 millones en 2018).

La víspera del Brexit, cuando Reino Unido sale oficialmente de la Unión Europea (UE), ha tomado el Eurostar para reunirse con Fagg en Dover y recordar los viejos tiempos, como siguen haciendo cuando hay un aniversario señalado.

'Nunca pude imaginar que aquel momento podría cambiarme tanto la vida', cuenta Cozette en una entrevista a Efe.

UNA FAMA INESPERADA

En los meses que siguieron el 1 de diciembre de 1990, el día en que la foto fue tomada, recibió cerca de 200 cartas de todo el mundo en las que le daban las gracias por su trabajo y le pedían más detalles de aquella imponente obra que había conseguido unir en apenas 35 minutos y a cien metros bajo el nivel del agua el Reino Unido a la Europa continental.

El director de TransManche Link, el consorcio franco-británico que construyó el túnel, se empeñó en que debían ser un obrero de Calais y uno del condado de Kent quienes pusieran rostro a aquella unión.Cozette no podía entender el peso que aquel golpe de suerte tendría en su vida.

'A las 12 horas nos dieron luz verde y a las 12.12 horas nos dábamos la mano. Fue un momento único, fabuloso. A mí me dijeron que se llamaba Robert Graham Fagg y yo le dije 'Welcome Bob!', y él me decía '¡no, no, Graham, Grahan! Yo no entendía nada. Entonces me habló en francés, la única vez que le he escuchado hablando francés: Bonjour, mon ami!', recuerda con exactitud.

EL TÚNEL, UN MITO REGIONAL

A Cozette aún le brillan los ojos cuando rememora la escena con la que cumplió además un sueño de infancia.

De pequeño, su padre lo llevó a los vestigios del primer túnel que se intentó construir hacia Gran Bretaña en 1880 y le dijo: 'Algún día, tú verás ese túnel'. 'Todo eso se quedó en mi cabeza', cuenta.

'En la región siempre se oía hablar del túnel, era un sueño, un mito. Participar en este tipo de aventuras era excepcional. Como trabajador de la construcción yo me decía que si algún día había obras yo tendría que participar', explica.

En 1987 comenzó a implicarse en las obras y pasó por varias de sus fases, desde la perforación de la colina hasta los trabajos para cruzar las dos vías -lo que permite al tren pasar de uno a otro en caso de avería o emergencia- hasta convertirse en conductor de las naves donde viajan los camiones y vehículos privados.

Hasta su salida de la compañía en 2006, cuando creó una empresa de taxis, fue jefe de conductores.

FAGG, PRO-BREXIT

'Recuerdo que la primera impresión cuando llegué a la obra del túnel fue recular. El agujero por donde entraría la tuneladora era inmenso. Había que adaptarse a trabajar allí, no era fácil, y desde luego no apto para claustrofóbicos', rememora.

Una hazaña que lo transformó y que le unió accidentalmente y de por vida a Fagg: pasaron vacaciones con la familia en sus respectivas casas y mantienen un contacto frecuente por teléfono, cuando no se juntan en alguna que otra entrevista televisada.

Cozette, involucrado ahora en la creación de un museo del eurotúnel que abrirá este año, no quiere hablar de las ideología política de su amigo inglés.

Pese a haber sido protagonista de aquel momento de hermandad histórica, Fagg es un votante confeso pro-Brexit.

En el departamento francés de Paso de Calais aún no se terminan de creer este divorcio y la idea de que Dover y Calais pierdan su histórica camaradería ni siquiera se contempla.

'No nos lo imaginamos todavía. Aunque siempre ha habido competitividad entre franceses e ingleses, entre nuestras dos regiones hay intercambios desde hace siglos. Primero con el contrabando, después con los ferris y luego con este enlace físico que fue el eurotúnel y que para mí es eterno. El Brexit no va a acabar con él', defiende el francés. EFE