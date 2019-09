El ministro de Salud de Guatemala contratará 5.000 plazas permanentes

Guatemala, 18 sep (EFE).- El ministro de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala, Carlos Enrique Soto Menegazzo, aseguró este miércoles que se comprometió a contratar 5.000 nuevas plazas del renglón permanente, como parte del diálogo sostenido con sindicalistas que manifestaron y bloquearon carreteras.

Al concluir una reunión con representantes de los sindicatos y los ministros de Trabajo y Finanzas y otras autoridades de su despacho, Soto explicó a la prensa que acordaron "retomar el diálogo" y aseguró que se comprometió a contratar 5.000 nuevas plazas, de las 8.000 que exigían los manifestantes.

Sin embargo, enfatizó que la contratación no es viable por el momento. "Después de una explicación muy lógica del ministro (de Finanzas, Vïctor Manuel Ruiz) acerca de los problemas financieros, (se acordó) retomar el viernes la situación de hasta dónde hemos avanzado en el proceso del traslado de trabajadores al renglón 011 (permanente)".

Dijo que el viernes se expondría "hasta dónde vamos a poder llegar (con las contrataciones permanentes) a finales de año" y subrayó la necesidad de "meter en este proceso al (equipo) de transición", porque las contrataciones "seguirán el próximo año".

Los trabajadores "podrían quedarse en un 'impasse' (con el nuevo Gobierno) y eso tendría más problemas que beneficios para la clase trabajadora".

Soto reconoció que previo a la reunión con los representantes de los empleados públicos se sabía que "no hay dinero en el Minsiterio de Finanzas" y que eso "ya se los habíamos platicado a los sindicalistas", quienes aseguraban que el Ministerio de Salud continuaba entregando plazas permanentes.

Pero Soto afirmó que el Ministerio de Salud otorgaba plazas permanentes "que quedan vacantes por jubilación, muerte, renuncia o destitución" y que pare ello "hay un proceso para que se den esas plazas".

Pese a que hizo el compromiso y lo firmó, como aseguró, de trasladas 5.000 trabajadores al renglón 011, Soto reiteró en diversas ocasiones que dichos para conseguir los contratos "veremos hasta dónde podremos llegar".

E insistió: "No podemos tocar esas plazas porque no están financiadas y sería una ilegalidad otorgarlas".

Adelantó que interpuso un amparo ante un juez para evitar que los sindicalistas "retomen las calles", pues "siempre he criticado esa actitud y lo seguiré haciendo, ya no que podemos obstaculizar la acción económica de Guatemala por una acción que se puede resolver en una mesa de diálogo. El país está demasiado convulso para seguir abonando".

Reconoció que el sindicato tomó "una postura bastante correcta" al concluir la reunión, pues "no hubo amenazas" y además "están de acuerdo" en el procedimiento propuesto.

Soto concluyó que lo más importante es "que no bloqueen las carreteras, que no dejen de trabajar" y, sobre todo, que "no dejen de vacunar porque son 50.000 niños los que vacunamos a diario".

Guatemala carece de un censo de trabajadores del Estado en sus diversos renglones, como el permanente (011), que cuenta con prestaciones de ley; o por servicios profesionales, horas o productos. EFE