El NYT gana un 25 % más hasta marzo y supera los 7,8 millones de suscriptores

Nueva York, 5 may (EFE).- El diario The New York Times obtuvo un beneficio de 41 millones de dólares en el primer trimestre de 2021, una mejora del 25 % respecto al mismo tramo del año anterior, y continuó ampliando su base de suscriptores de pago, hasta los 7,8 millones, si bien a un ritmo más moderado, según informó este miércoles.

La facturación ascendió un 6,6 % interanual, hasta los 473 millones, sobre todo gracias a las suscripciones de los productos digitales de Noticias, Juegos, Recetas y Audm (historias en formato audio), y a la transición a precios más altos de los suscriptores que disfrutaban de precios promocionales, mientras que los ingresos del papel siguen bajando.

La consejera delegada y presidenta de The New York Times Company, Meredith Kopit Levien, desgranó en una nota por primera vez la cifra de 'usuarios registrados' que tienen acceso a varios artículos antes de que se les pida pagar, 100 millones, y señaló que el medio de comunicación tiene una audiencia semanal de 67 millones de lectores.

'Esos cimientos, sumados a nuestro alcance periodístico sin igual y a un mercado de al menos 100 millones de personas de las que se espera que paguen por un periodismo en idioma inglés, dan base a nuestra convicción de que podemos escalar sostenible y rentablemente las suscripciones de pago con el tiempo', explicó la ejecutiva.

El NYT registró una 'importante mejora' de su rentabilidad en el primer trimestre gracias al 'tamaño y la fuerza' de la base de suscriptores digital y al crecimiento de la publicidad digital, y se añadieron 301.000 nuevas suscripciones netas en Noticias, Juegos, Recetas y Audm, si bien ese incremento fue el más bajo desde finales de 2019.

'En febrero y marzo, nuestras audiencias descendieron desde sus picos históricos del año pasado, y vimos menos adiciones de suscriptores netas en la última parte del trimestre. Esperamos que el crecimiento moderado continúe durante el segundo trimestre, que tradicionalmente es el más suave del año', señaló Kopit Levien. EFE