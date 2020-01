$!El papa alerta del 'riesgo grave' de usar a Dios y de la adoración del 'yo'

En ese pasaje bíblico, indicó, también aparecen personajes que no saben adorar, como el rey Herodes, empeñado en localizar al Mesías.

En este sentido vaticinó que 'si perdemos el sentido de la adoración, perdemos el sentido de movimiento de la vida cristiana, que es un camino hacia el Señor, no hacia nosotros'.

'¿Qué nos enseña esto? Que el hombre, cuando no adora a Dios, está orientado a adorar su yo', explicó.

Pero el peligro también amenaza al propio clero pues en las Escrituras también se subraya que los sacerdotes no acudieron al Portal a pesar de conocer el advenimiento.

'De esto podemos aprender una lección. En la vida cristiana no es suficiente saber: sin salir de uno mismo, sin encontrar, sin adorar, no se conoce a Dios. La teología y la eficiencia pastoral valen poco o nada si no se doblan las rodillas', sostuvo el papa.

Es decir, que 'la fe no se reduce a un conjunto de hermosas doctrinas' sino la capacidad de adorar a Dios y a Jesucristo.