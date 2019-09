El presidente de árbitros en México dice que allí está el mejor VAR del mundo

México, 18 sep (EFE).- Arturo Brizio Carter, presidente de la Comisión de Arbitraje de la Federación mexicana de Fútbol, aseguró este miércoles que el VAR del fútbol mexicano es el mejor en todas las ligas en que se usa este sistema en el mundo.

"Estamos en el mejor nivel, dudo que haya un mejor VAR que el mexicano. No es un tema de nacionalismo, es una nueva forma de ver el fútbol y entendemos que hay jugadas polémicas, hay cambios reglamentarios, pero yo me juego el boleto con cualquier VAR del mundo y no es cacarear el huevo, pero somos muy picudos", explicó Brizio.

En conferencia de prensa en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol, al sur de la Ciudad de México, el dirigente de los árbitros resaltó la labor del grupo que dirige y que complementan su trabajo con el apoyo del VAR, y no son dependientes con el sistema.

"Los árbitros mexicanos están totalmente capacitados, la muestra está en que en los partidos del torneo de Copa, en la final del ascenso, la gente clamaba por el uso del VAR, y aunque existe el riesgo de que el árbitro se vuelve cómodo, la verdad es que eso no nos ha pasado", complementó.

"El árbitro manda en la cancha y trabaja como uno con todo el cuerpo arbitral, tanto en la cancha, como con los que están en la cabina del VAR", completó.

Respecto a la posibilidad de que los árbitros tengan libertad para dar entrevistas a la prensa, algo prohibido por reglamento, se mostró negativo.

"Ya se hizo en una ocasión hace muchísimos años en España y eso era un filete para la prensa. El directivo increpaba al árbitro, el juez le contestaba, había mucha polémica y eso se convertía en un programa de espectáculos, pero al final hay una herida psicológica que se abre en el árbitro, y que no va a cerrar porque va a tener que volver a pitarle a ese equipo, a encontrarse a ese directivo, entonces es algo ocioso", señaló.

"El fútbol es un tema de pasión y la combustión empieza en la cancha. Yo, como presidente de la Comisión, no lo veo positivo", concluyó Brizio Carter. EFE