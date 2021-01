El termómetro de la jornada 21

Madrid, 31 ene (EFE).-

-- SUBEN:

- Koke Resurrección-Saúl Ñíguez: Podría estar cada jornada en continuo ascenso el delantero uruguayo Luis Suárez, autor de un doblete en Cádiz con un nuevo registro de falta, pero el protagonismo rojiblanco se repartió gracias a la aportación decisiva de una pareja clásica en el Atlético de Madrid. Tras un tiempo de irregularidad, encontró el gol Saúl y también Koke para sentenciar un partido que les dispara hacia el título liguero.

- Rafa Mir: Firmó en un partido el mismo número de goles que llevaba en toda la temporada y con su triplete se convirtió en el primer jugador de la historia del Huesca que lo consigue en el fútbol profesional. Sus goles en Valladolid dieron un triunfo clave para seguir creyendo en la salvación tras salir airosos de un duelo directo y firmar el segundo triunfo del curso liguero. En un día inolvidable de su carrera, exhibió todas su virtudes en el remate y en la llegada como gran referente ofensivo del equipo de José Rojo 'Pacheta'.

- José Luis Morales-Roger Martí: El último triunfo del Levante en casa del Real Madrid llevaban la firma de sus goles y repitieron la gesta. Tumbaron al equipo de Zinedine Zidane, primero con un gran gol del 'comandante' Morales, con precisión de primeras a un centro desde la banda para colocar el balón en la escuadra y el tanto del triunfo de Roger, el cuarto en tres partidos, quitándose la espina del penalti fallado con un disparo cruzado decisivo que instala a su equipo en la zona tranquila de la clasificación.

- Antoine Griezmann: Andaba atascado el Barcelona cuando apareció Griezmann para darle el triunfo ante el Athletic Club y situar a su equipo segundo en la clasificación tras numerosos problemas en la temporada. Tras muchas dudas y sin sentirse importante, el delantero francés recuperó ese olfato goleador que le lleva a estar en el sitio correcto para definir y el acierto en el remate para decidir el encuentro.

-- BAJAN:

- Eder Militao: Su expulsión marcó la derrota del Real Madrid ante el Levante que deja la defensa de la corona liguera a diez puntos, que pueden ser trece si el Atlético vence el partido que le falta por disputar. Disfrutaba por primera vez de tres titularidades consecutivas por la plaga de bajas en defensa, y una mala comunicación con Raphael Varane provocó que derribase a Sergio León y fuese expulsado con 80 minutos por jugarse. El Real Madrid lo pagó caro mientras Militaro se lamentaba en la grada por haber derribado a Sergio León, cuyo último control fue escorado hacia la izquierda y podía haber fallado ante Thibaut Courtois.

- Sergio González: 'Nos han pegado un sopapo muy gordo', aseguró el técnico del Real Valladolid tras una derrota difícil de digerir ante el colista de LaLiga Santander. El Huesca conquistó el estadio José Zorrilla, sacó provecho de los desajustes defensivos del equipo de Pucela y lo dejó al borde del abismo, a un punto de caer a zona de descenso y sin vencer un partido en Liga desde el 2 de enero.

- Elche: extendió en Mestalla una caída que ya le tiene a un solo punto del farolillo rojo. Desde el 23 de octubre no gana un partido y su mala dinámica se plasma en un solo punto de los quince últimos disputados. 'El equipo no está muerto', reconoció el técnico argentino Jorge Almirón que mantiene la fe en sus jugadores pero está por ver si la sigue teniendo la directiva en su técnico. Protagoniza una crisis de resultados a la que no encuentra solución.

- Marko Dmitrovic: vivía un partido especial ante el equipo en el que jugará desde la próxima temporada, el Sevilla, y se tuvo que retirar lesionado tras encajar dos goles. Un golpe en la rodilla le impidió seguir jugando en un partido en el que no tuvo la influencia que suele ejercer para el Eibar. Se puede perder dos partidos claves para el futuro ante rivales directos como Osasuna y Real Valladolid. EFE