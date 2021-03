El termómetro de la jornada 25

Madrid, 28 feb (EFE).-

-- SUBEN:

- Ousmane Dembélé: fue la apuesta ofensiva de Ronald Koeman en su nuevo dibujo y respondió a las peticiones de su entrenador, que en la víspera de un encuentro clave ante el Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán, lanzó un mensaje a sus delanteros por la poca aportación goleadora y la dependencia de Leo Messi. Alejado de la banda como punto de partida, Dembélé desequilibró con su velocidad, marcó y firmó un gran partido. Fue decisivo y adelantó a Antoine Griezmann que se quedó sin minutos.

- Mauro Aranbarri: firmó el gol de la jornada con un disparo desde más de treinta metros que entró por la escuadra tras rozar el esférico Jasper Cillessen con su estirada. Ponía punto y final a una larga sequía goleadora que tenía en jaque al Getafe. Hasta 577 minutos sin gol y no hubo mejor forma de cerrar la mala racha para devolver la confianza y acabar marcando tres tantos en un partido para firmar un triunfo que cambia el paso.

- Juanmi Jiménez: tenía reservado su primer gol de la temporada en LaLiga Santander para dar un triunfo de oro al Real Betis en Cádiz en el Día de Andalucía. Apenas quedaban cinco minutos para el final cuando se lanzó con todo al centro lateral de Emerson e instaló a su equipo en la zona europea de la clasificación con un testarazo. Esta temporada había logrado dos goles en Copa del Rey pero en la competición doméstica no marcaba desde el 28 de junio de 2020.

- Joao Félix: su gesto en la celebración de un gol de gran valor, llevándose el dedo índice de su mano derecha y mandando callar tras ser de nuevo suplente en un partido importante, dará mucho que hablar, pero lo que realmente tiene valor es el aspecto futbolístico. El portugués decidió en el estadio de la Cerámica cuando el Villarreal apretaba sin cesar y el Atlético de Madrid estaba en manos de su portero, Jan Oblak. Parecía que sería el jugador que pagase los platos del momento de duda del líder y se reivindicó firmando un gran gol que tiene su peso en oro.

.

-- BAJAN:

- Dani Pacheco: le faltó contundencia en la salida al portero del Alavés, con la misma falta de confianza que el resto de sus compañeros por una crisis de resultados que ha dado con el equipo en puestos de descenso. Sacó provecho de esa décima de segundo de duda Kike Barja, para encontrar en el rechace la fortuna y firmar el tanto del triunfo en Mendizorroza. Los nueve goles recibidos ante Barcelona y Real Sociedad mermaron la confianza de un portero que ha rebajado su protagonismo.

- Pau Torres: cometió dos errores impropios del nivel que está mostrando durante toda la temporada en el Villarreal. El primero casi regala el tanto a un 'matador' como Luis Suárez, por exceso de confianza en un recorte en salida de balón que le salió largo y le salvó la buena parada de Asenjo. El segundo sentenció el duelo ante el líder. Despejó blando un centro lateral donde nunca debe un central. El balón muerto al borde del área no lo desaprovechó Joao Félix para poner la sentencia al partido y dejar sin premio el esfuerzo del equipo de Unai Emery.

- Julen Lopetegui: su equipo se atasca ante los grandes y contra el Barcelona no encontró soluciones para contrarrestar el giro táctico introducido por Ronald Koeman. El Sevilla no supo atacar a una defensa con tres centrales y perdió su peligro en velocidad al contragolpe. No defendió bien, sin contundencia y alejado de su habitual nivel competitivo. Sus opciones de meterse en la pelea por el título se desvanecen. Ante Atlético de Madrid, Real Madrid y Barça solo sacó un punto en cuatro partidos.

- Valencia: las lágrimas de Gabriel Paulista al ser preguntado tras el partido por la situación de su equipo, muestran el sentir de un grupo de jugadores que sienten impotencia por la situación que les toca vivir. En Getafe fueron superados en todas las facetas del juego y no dispararon en una sola ocasión a portería rival. Incapaces de dar continuidad a las pocas alegrías que tienen, sufren la política que tomó el club cuando apostó por vender a sus grandes jugadores para encarar la temporada. Les espera una pelea larga por la permanencia en una nueva realidad difícil de digerir. EFE