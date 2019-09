El Tottenham refinancia los 720 millones de deuda de su nuevo estadio

Londres, 20 sep (EFE).- El Tottenham Hotspur ha llevado a cabo la refinanciación de su nuevo estadio por valor de 637 millones de libras (720 millones de euros), lo que no impactará en su política de fichajes.

El club pagará la mayoría de esa deuda a lo largo de los próximos 23 años, con un interés del 2,66 %, lo que permitirá al club deshacerse de ella en un período más largo y con un ratio de interés más bajo.

El Tottenham se mudó a su nuevo estadio en el pasado mes de abril, después de varios retrasos en la inauguración. El coste del campo supuso un periodo de poco gasto en el club inglés, con dos ventanas de fichajes sin incorporar a ningún jugador.

Este verano, el Tottenham ha vuelto a gastar, con la contratación de jugadores como el francés Tanguy Ndombelé, el inglés Ryan Sessegnon y el argentino Giovani Lo Celso, gastando, en total, cerca de 120 millones de euros.

Daniel Levy, dueño del club, ha salido al paso de la noticia sobre la refinanciación, y ha explicado, en declaraciones a The Financial Times, que este proceso no tendrá impacto en la forma de dirigir el club ni en los movimientos a corto plazo como los fichajes.

"Podríamos haber gastado más dinero en jugadores, pero nadie te asegura que eso traiga más éxitos", añadió Levy.

Pese a la temporada austera en gasto del Tottenham, Mauricio Pochettino y los suyos llegaron a la final de la Liga de Campeones y consiguieron la cuarta plaza en la Premier League. EFE