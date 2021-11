El ultraderechista Éric Zemmour se presenta candidato a las presidenciales

París, 30 nov (EFE).- El ensayista y polemista Éric Zemmour se declaró este martes candidato a los comicios presidenciales francese de abril de 2022, un anuncio con el que el ultraderechista puso fin a meses de rumores.

'Durante mucho tiempo me contenté con mi papel de periodista y escritor (...), me decía que cada uno su papel. (...) Pero ya no es cuestión de reformar Francia, sino de salvarla. He decidido presentarme a la elección', dijo en un mensaje de vídeo grabado y retransmitido en sus redes.

Su primer mitin de campaña tendrá lugar el domingo en la sala Zénith de París, un encuentro que estaba programado desde mediados de noviembre y que se celebrará un día después de que el partido conservador Los Republicanos elija a su aspirante para esos comicios. EFE

