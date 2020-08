El uruguayo Ramírez cree que su velocidad va bien con la intensidad en México

Querétaro (México) 31 ago (EFE).- El centrocampista uruguayo de los Gallos de Querétaro, Kevin Ramírez, afirmó este lunes que la intensidad que caracteriza al fútbol mexicano favorece la velocidad de su juego.

'Es un fútbol intenso y eso favorece mi velocidad y la generación de espacios. Los equipos atacan constantemente y no hay atascos en medio campo, eso ayuda en cuanto a mis cualidades', dijo a Efe el jugador de 26 años.

Ramírez suma siete partidos en el torneo Apertura, cuatro de ellos como titular. Un gol suyo garantizó la victoria por 1-0 sobre el Cruz Azul, en la cuarta jornada.

Según el uruguayo, el grupo se encuentra unido alrededor del entrenador Alex Diego, y pese a las críticas por la campaña.

'Antes veía todo y me afectaba, ahora las críticas entran y salen, me costó pero lo aprendí. Como grupo sabemos lo que entrenamos, hay comentarios de que no tenemos plantel, sin embargo estamos tranquilos, de a poco armamos el proyecto de un equipo nuevo', puntualizó.

Al perder ante Atlas y Santos Laguna en sus dos apariciones más presentes, los Gallos de Diego bajaron a la decimotercera posición del Apertura, bautizado por la Liga Mx como torneo Guardianes, con dos victorias, un empate, cuatro reveses y siete puntos.

A pesar de su calidad, Ramírez batalló para convertirse en futbolista profesional y, según dijo, ahora valora la posibilidad de jugar en México.

'Para mí es valioso estar en el fútbol mexicano. Mi inicio fue complicado, soy del interior de Uruguay, donde las oportunidades del profesionalismo son escasas. A los 17 años se me había ido la esperanza de jugar y una llamada inesperada apareció para irme a probar al Wanderers, a Montevideo', confesó.

Su llegada a México fue en agosto de 2019 cuando el Atlante de la división de Ascenso lo fichó en un momento que el jugador considera decisivo en su vida.

'Rivera, donde nací, hace frontera con Brasil, de ahí que se vea mucho fútbol brasileño. Mi ídolo siempre fue Ronaldinho. Quién diría que me tocaría vestir la playera del equipo con el que jugó en México', dijo en referencia al exfutbolista brasileño, que jugó con los Gallos entre 2014 y 2015. EFE