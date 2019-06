$!Eliminarán dato erróneo de Cristóbal Colón en un libro

Un grupo de estudiantes de tercero de primaria del colegio Valley View en Oneonta, estado de Nueva York, consiguieron con ayuda de su profesor que una editorial de textos de Estados Unidos cambie en un cuaderno una referencia sobre la llegada de Cristóbal Colón a América.

Según informaron medios locales, el libro en cuestión no es de historia sino que solo es un cuaderno de ejercicios de matemáticas, en donde se preguntaba sobre la fecha en que Cristóbal Colón llegó a “América”, nombre con el que entienden que se refiere a Estados Unidos, si bien es cierto que es el nombre del continente.

“Ellos protestaron de inmediato porque sabían que Colón no había llegado en primera instancia a los Estados Unidos de América, sino a las Islas del Caribe”, dijo el maestro Ken Sider.

Así que los estudiantes votaron para enviar una carta al editor de libros pidiendo que se cambiase la redacción. “Esto fue dirigido por los estudiantes, fue totalmente su idea”, dijo el profesor Sider.

A lo largo de varios meses, enviaron tres cartas pero la editorial no respondía y los chicos se sentían ignorados porque eran niños.

Pero no se rindieron e hicieron una petición a través de la plataforma Change.org a través de Internet y obtuvieron un total de 1.285 firmas de adhesión.

Esta iniciativa atrajo la atención finalmente del editor Houghton Mifflin Harcourt, que de forma rápida informó al colegio neoyorquino de que la próxima edición del cuaderno de texto diría “Cristóbal Colón desembarcó en el Caribe” y no en “América”, nombre sin embargo con el que se puede designar al continente y que no debería confundirse con Estados Unidos, tal como recuerda la Real Academia de la Lengua española, pero que no obstante sucede de forma habitual en EE.UU.