Empresarios mexicanos critican revés de Congreso que regularía autos ilegales

México, 31 oct (EFE).- Cámaras empresariales criticaron este jueves el revés de la Cámara de Diputados que regularizaría los autos 'chocolate', como se le llama en México a los vehículos que entran de forma ilegal desde Estados Unidos, algo que el Senado había rechazado la semana pasada.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) está 'enormemente preocupado' porque los diputados avalaron una 'decisión que claramente fomenta la ilegalidad' y que afectaría a la industria automotriz, uno 'de los motores económicos del país', expresó su presidente, Carlos Salazar, en una conferencia de prensa.

Guillermo Prieto, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), advirtió que está legalización 'podría ser catastrófica para el mercado' porque el sector acumula 28 meses de caídas consecutivas en las ventas y por el riesgo de una posible recesión económica.

'Lo que esto puede implicar, sin duda, es pérdidas de empleos, mayor corrupción, temas de crimen organizado, de lavado de dinero y eso, sin duda, afectaría el crecimiento del empleo y la recaudación de manera importante', señaló Prieto.

La propuesta de legalizar los autos 'chocolate' la hizo un diputado del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), al argumentar que se recaudarían 50.000 millones de pesos adicionales (2.613 millones de dólares) por los 18 millones de vehículos irregulares que, según él, hay en México.

Aunque, el Senado desechó la propuesta después de las críticas, el diputado Mario Delgado, coordinador de la bancada de Morena, revivió esta semana la iniciativa con los mismos argumentos.

El presidente de la AMDA desmintió los datos de los legisladores al estimar que en el país solo existen 1 millón de vehículos 'chocolate', aunque es difícil un cálculo exacto, y consideraron que abrirle la puerta a su regularización fomentaría el contrabando.

'Refleja un gran desconocimiento de lo que ya ha sucedido en el pasado. Este tema no es algo nuevo para nosotros. Es un tema que ya hemos venido trabajando y no estamos exagerando. Las cifras que él tiene son claramente falsas, que no se apegan a la realidad', comentó Prieto.

Por otro lado, Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), informó que al año entran del extranjero 160.000 autos usados de manera legal, por lo que no es justificable 'legalizar el contrabando' de vehículos.

'No les importa el medio ambiente. No hay que olvidar que estamos hablando de la basura vehicular de Estados Unidos. El impacto medioambiental que tienen estas medidas que pretenden tomar no es poca cosa', apuntó.

Empresarios del sector financiero, como Eduardo Osuna, director de BBVA en México, respaldaron al sector automotor, al indicar que la medida podría frenar el crecimiento de créditos proporcionados para la compra de automóviles.

'Lo más relevante es cómo afecta la cadena de valor. Y es un mensaje en sentido contrario de justo lo que queremos: reglas del juego claras, que no se cambien a la mitad del partido y reglas del juego, además, que tienen que ver con conductas legales o ilegales', declaró este jueves Osuna en una conferencia de prensa para hablar de los resultados operativos del banco.

Los representantes del sector privado pidieron que la iniciativa se corrija en el Senado, que tiene hasta el 5 de noviembre para finalizar la discusión. EFE