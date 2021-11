En Grecia el pasaporte covid tendrá caducidad a los siete meses

Atenas, 18 nov (EFE).- El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, anunció este jueves que los certificados de vacunación de covid caducarán a los siete meses de su emisión para los mayores de 60 años que no hayan recibido la tercera dosis y pidió medidas similares para la Unión Europea.

En un mensaje televisado a la nación, Mitsotakis informó de que propondrá a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que el Certificado Europeo Digital siga siendo válido pasado un semestre solo si incluye la tercera dosis, para evitar así cualquier 'grieta' en el muro de inmunidad que se está construyendo en el continente.

'La ciencia nos advierte que con el tiempo las defensas de nuestro cuerpo decaen. Por tanto, la dosis de refuerzo se vuelve decisiva', recalcó.

Mitsotakis comunicó además que a partir del próximo lunes las personas no vacunadas o inmunizadas ya no podrán entrar en ninguna sala cerrada, no solo en bares, cafeterías y restaurantes como hasta ahora, sino tampoco en cines, teatros, museos o gimnasios.

Con estas nuevas medidas, el Gobierno griego quiere dar un impulso a la todavía renqueante campaña de vacunación y frenar el aumento de casos entre las personas ya vacunadas, sobre todo las mayores.

El líder conservador anunció además que en las iglesias habrá que presentar como mínimo una prueba negativa para poder entrar, en lo que implica un cambio de postura pues hasta ahora había dado el mismo tratamiento a las iglesias que a farmacias y tiendas de alimentación, los únicos lugares de acceso totalmente libre.

En cuanto al mundo laboral, el jefe del Gobierno griego señaló que se vuelve a introducir en el sector privado y público el horario flexible de entrada de los trabajadores para evitar aglomeraciones sobre todo en el transporte público.

Además señaló que ha dado ya la orden para el reclutamiento forzoso de médicos del sector privado para reforzar las unidades de covid en la sanidad pública en aquellas regiones que más presión están viviendo, es decir Grecia central y septentrional.

Tras el refuerzo de las medidas restrictivas, que además exigen a los trabajadores no vacunados dos pruebas negativas semanales, la campaña de vacunación ha empezado a mejorar nuevamente, aunque hasta el momento apenas un 61 % tiene ya la pauta completa.

Al mismo tiempo ha aumentado la presión en los hospitales, con en torno al 80 % de las unidades de cuidados intensivos ocupadas en todo el territorio nacional y en algunos lugares del norte incluso al 100%.

Según los datos de la Organización Nacional de Salud Pública (EODY), en las últimas 24 horas se registraron 7.317 nuevos casos y 63 fallecimientos en Grecia por covid-19.

Con una población de unos 10,7 millones de habitantes, Grecia ha sumado hasta ahora oficialmente 861.117 contagios y 17.075 muertes. EFE

