$!En un mes países han repatriado más de 10,000 haitianos y de esa cantidad EE.UU. deportó 8,000

Miles de migrantes están dejando Haití por la crisis que enfrenta el país y como consecuencia directa del terremoto del pasado 14 de agosto, afirmó el jefe de la misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Haití, Giuseppe Loprete, en una entrevista con Efe.

No obstante, la OIM no espera una salida “masiva” de emigrantes, a pesar de las duras condiciones del país, que todavía sigue recibiendo deportados desde Estados Unidos y otros países de la región, en una crisis migratoria que afecta a todo el continente.

P: ¿Cuántas personas han sido deportadas desde septiembre?

R: Más de 10.000 personas regresaron a Haití desde septiembre. De ellos, más de 8.000 de Estados Unidos, además de otros países como Bahamas, Turcas y Caicos o Cuba. Quiero subrayar que todos están en situación diferente, no se puede generalizar. Hay muchos hombres solteros, familias con niños nacidos en otros países, donde vivían los padres, como Chile y Brasil.

Todos tienen problemas, los tratamos como casos individuales. Se están repartiendo por los diez departamentos (del país), aunque la mayoría se queda en Puerto Príncipe. La mayoría se fueron después del terremoto del 2010. Les damos seguimiento cuando llegan, asistencia en dinero, les atendemos por teléfono. Les damos asistencia en varias semanas después de su llegada.

P: ¿La emergencia ha concluido?

R: Ahora estamos en una fase distinta. En la primera fase, llegaban siete u ocho vuelos diarios de EE.UU. Ahora EE.UU. decidió enviar un vuelo diario, y no todos los días. México envía uno o dos por semana. Estamos a un ritmo más lento, pero continuará en las próximas semanas. Todavía hay caravanas, no consideramos que esta emergencia haya concluido. Estamos en una fase en la que nos estamos ajustando a las decisiones de los gobiernos de EE.UU., México y Haití.

P: ¿Las familias con hijos chilenos o brasileños quieren regresar?

R: Estamos en contacto con ellos y con las embajadas. Esperaremos las decisiones de las embajadas. Muchos cuando salieron de Brasil y de Chile perdieron las visas, el derecho de volver. Y no pueden hacerlo si estos gobiernos no hacen una excepción para facilitar el regreso de estas familias. Les estamos llamando para ver los documentos, si tienen pasaportes. Pero en algunos casos no es suficiente para volver a Chile. Necesitan obtener su documento de identidad nacional, o el certificado de nacimiento.