Enfermos de COVID-19 en Florida recibirán medicina para prevenir la malaria

Miami, 28 mar (EFE).- Los enfermos de COVID-19 del estado de Florida (EE.UU.) van a recibir la hidroxicloroquina, un medicamento al que se recurre habitualmente para prevenir la malaria, pero al ser experimental en el coronavirus podrán consumirlo de acuerdo con el médico que les atiende, informó el gobernador Ron DeSantis este sábado.

En una rueda de prensa desde Tallahassee, la capital estatal, DeSantis indicó que los envíos de este fármaco se dirigirán primero a los hospitales del condado de Miami-Dade y Broward, los de mayor número de casos reportados, 1.097 y 801, respectivamente, para ayudar a las personas gravemente enfermas con COVID-19.

'Estaba siendo utilizado en el estado de Nueva York. Tuvimos un floridiano que lo usó y estaba en muy mal estado y parecía aclarar los pulmones y el virus', dijo Desantis.

La hidroxicloroquina está aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) federal, y clasificada como un medicamento contra la malaria, pero para el nuevo coronavirus todavía no se prescribe.

A menudo se prescribe también como un medicamento para tratar el lupus eritematoso y la artritis reumatoide.

'No soy médico. No le digo a nadie que lo tome o no, pero sí creo en la idea del derecho a intentarlo. Si alguien está en mal estado y no hay otro tratamiento disponible y un el médico cree que esto es algo útil, queremos que ese paciente pueda tener eso', acotó el gobernador floridano.

La hidroxicloroquina es uno de los cuatro tratamientos experimentales contra el COVID-19 que contempla un ensayo clínico europeo.

Este ensayo fue lanzado el pasado domingo coordinado por Francia y puesto en marcha con la intención de completar los datos que recabe el ensayo internacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

'La meta es tratar de detener la curva de contagio', enfatizó DeSantis y volvió a hablar sobre la 'posibilidad' de implementar un cierre del estado por carretera.

'Se han cerrado las playas y estamos viendo que las personas están obedeciendo la orden. Aplaudo que cerraran las playas. Las playas son un foto de contagio', agregó.

Días atrás, el gobernador ordenó una cuarentena obligatoria para los viajeros que volaran desde Nueva York, el estado más afectado del país por la pandemia.

Este sábado se reportó la muerte de una enfermera del Jackson Health System, un conjunto de hospitales públicos del sur de la Florida.

Araceli Buendía Ilagan, que llevaba algún tiempo ingresada, falleció por complicaciones con el nuevo coronavirus, indicó un comunicado del Jackson.

Esta es la segunda muerte hasta ahora confirmada de un miembro del personal sanitario de Florida.

El miércoles, Alex Hsu, un especialista en medicina interna de 67 años, que trabajaba en un hospital de Margate, en Broward, murió por complicaciones de COVID-19.

La muerte de Buendía es a su vez la tercera en el condado Miami-Dade, el de mayor número de contagios confirmados en todo el estado de Florida,

En cifras generales suministradas por el Departamento de Salud estatal, se reportan 4.038 casos, un número que aumentó significativamente en las últimas horas, ya que esta mañana se reportaron 3.763 en todo Florida.

En el estado hay 56 fallecidos como consecuencia del COVID-19 Y 567 hospitalizados.

Este viernes, EE.UU., que sufre el mayor número de contagios a nivel mundial, superó la barrera de los 100.000 casos detectados.

Según la Universidad Johns Hopkins, EE.UU. tiene 115.547 casos de COVID-19; seguido de Italia, con 92.472; y China, con 81.999. EFE