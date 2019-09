Entrevista AP: Duque compara a Maduro con Milosevic

BOGOTÁ (AP) — El presidente colombiano, Iván Duque, comparó al mandatario venezolano Nicolás Maduro con el criminal de guerra serbio Slobodan Milosevic y le advirtió que sería un error “estúpido” realizar cualquier agresión.

Duque habló el sábado con The Associated Press antes de viajar a Nueva York, donde se espera que denuncie a Maduro ante la Asamblea General de las Naciones Unidas como un autócrata abusivo que no sólo es responsable de la crisis humanitaria de su país, sino también una amenaza a la estabilidad regional por albergar a rebeldes colombianos.

El mandatario colombiano evitó descartar un ataque militar contra los rebeldes que asegura se ocultan en territorio venezolano. Sin embargo, dijo que cualquier agresión de las fuerzas armadas venezolanas provocaría una reacción regional inmediata.