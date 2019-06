$!Estadounidenses, con tasa mayor de morir en su país que en República Dominicana

Ante la preocupación que han generado las difundidas muertes de siete estadounidenses en República Dominicana en lo que va de este año 2019 y nueve durante los últimos 12 meses, el diario Nbcnews cita estadísticas que indican que los ciudadanos de Estados Unidos tienen una tasa de un 20 por ciento más altas de probabilidad de fallecer en su país que en esta nación caribeña.

En un reportaje, firmado por el periodista senior Alex Johnson, se menciona que, según el Departamento de Estado, de un promedio de 2.7 millones de estadounidenses que visitan la República Dominicana cada año, en la década hasta el 2018, 194 murieron o fueron asesinados, poco más de 19 por año.

De acuerdo a esa estadística del Departamento de Estado, los citados números equivale a una tasa de mortalidad de alrededor de 7.04 por cada 1,000.

En tanto que “los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, o CDC, informan que en 2017, el último año para el que se dispone de cifras completas, la tasa de mortalidad general en los Estados Unidos fue de 8.49 por 1,000, aproximadamente un 20 por ciento más alta que la tasa de mortalidad de los estadounidenses en la República Dominicana”, indica el trabajo periodístico.

No obstante, aclara que “eso no arroja ninguna luz sobre las docenas de estadounidenses que se han enfermado en el país (República Dominicana) en los últimos meses. Ni el Departamento de Estado ni ninguna otra agencia, de Estados Unidos o República Dominicana, recopila esos datos, por lo que no hay forma de saber si los informes de enfermedades recientes están fuera de lo común”.

El reportaje también incluye la situación de salud que afectó a una pareja que escogieron al Hard Rock Hotel & Casino, de Punta Cana, para pasar su luna de miel.

El incidente ocurrió el pasado domingo cuando Skylar Martin, de Hanover, Virginia, fue trasladada al hospital después de pasar seis horas en su habitación y perder el conocimiento en la habitación del hotel y cuando despertaba, vomitaba.

Ella dijo que los médicos dominicanos especularon que podría haber sido una infección en la sangre y que se desconoce la causa exacta de su enfermedad.

Nbcnews dice que la compañía que dirige el Hard Rock, en el que se hospedaba Martin y su pareja, dijo el martes que “lamenta que no hayamos alcanzado los estándares extremadamente altos que establecimos para nosotros mismos”. Agrega que el establecimiento se disculpó y que afirmó que “tomó las medidas correctiva de inmediato”, incluso el proceso de desinfección e inspección de todas las áreas comunes.