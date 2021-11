Evans: 'Jugué muy solido y le hice cometer muchos errores'

Redacción deportes, 30 nov (EFE).- El británico Daniel Evans, número 25 del ránking ATP, se mostró 'contento' con su actuación frente al alemán Peter Gojowczyk, al que ganó por 6-2 y 6-1 en solo 55 minutos, y declaró que realizó 'un juego muy solido que hizo cometer muchos errores' a su rival en el primer partido de la eliminatoria de cuartos de final de la Copa Davis.

Evans se impuso con contundencia a Gojowczyk, número 86 del mundo, en un duelo en el que el alemán llegó a cometer siete dobles faltas, por ninguna del británico, y fue incapaz de romper ni un solo servicio.

'No ha sido su mejor partido pero yo también he contribuido a que no lo sea. Le cogí el segundo servicio temprano y le hice cometer dobles faltas. Sabía que no había jugado la Copa Davis hace mucho tiempo y lo usé a mi favor', dijo Evans, en conferencia de prensa.

'En el partido de hoy volví a lo básico y jugué un tenis muy sólido. Algunos días necesitas jugar increíblemente bien y pierdes y hoy, con calma, he jugado bien y me he divertido', señaló.

El tenista británico se mostró molesto porque hasta una hora antes del partido pensaba que jugaría contra Dominik Koepfer en vez de hacerlo frente a Peter Gojowczyk.

'No creo que sea justo cambiar una hora antes el jugador. Creo que debería decirse la noche anterior, pero es mi opinión. Un tenista no puede prepararse para jugar contra dos personas. Yo pensé que jugaría contra Koepfer y me preparé para ello. Creo que sería mejor si supiéramos con tiempo contra quién nos vamos a enfrentar', concluyó.

