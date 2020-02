Evenepoel:'Tuve un momento de pánico, pero tiré de fortaleza para defenderme'

Alto Colorado, 31 ene (EFE).- El ciclista belga Remco Evenepoel, del Quick Step, declaró que durante la ascensión al Alto del Colorado, en la quinta etapa de la Vuelta a San Juan, tuvo 'un momento de pánico', aunque admitió que tiró de 'fortaleza para defender el liderato'.

Remco Evenepoel se mantiene líder a falta de dos etapas de la Vuelta a San Juan tras sufrir para defender la primera posición de la general en la subida al Alto del Colorado.

'Tengo muy buen equipo y su ayuda fue fundamental en diferentes etapas de la carrera, porque tuve que tirar de piernas y no pensar demasiado. Sabía que la diferencia con el segundo eran 33 segundos, pero también tuve un momento de pánico, aunque utilicé mi fortaleza para defender el liderato', dijo Evenepoel, en conferencia de prensa.

El ciclista belga se mostró confiado en su victoria final porque en los 'dos días que quedan hay esprints importantes y por suerte no quedan más finales en alto'.

'Hay que seguir haciendo buen trabajo, como hoy siendo quinto de la etapa, y no perdiendo tiempo en la general. Ahora hay que estar centrado, no tener ningún accidente y no pensar en que haya ningún problema. Tenemos que seguir trabajando duro para festejar la carrera el último día', concluyó. EFE

1011041