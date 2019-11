$!Evo Morales, en paradero desconocido pero activo en las redes sociales

Una de las banderas que tenía de fondo en las imágenes corresponde a la región boliviana de Cochabamba.

Esta región la mencionó en sus palabras de despedida, al asegurar que estará en un futuro en el trópico de Cochabamba, la zona de Bolivia desde la que comenzó su carrera política tras darse a conocer como sindicalista cocalero.

'No tengo por qué escapar', declaró Morales, porque 'no he robado nada'.

La posibilidad de que se encuentre en el Chapare, la zona cocalera de esa región, ha circulado por las redes, sin confirmación oficial.

La situación en Bolivia es de vacío de poder, porque la mayoría de los ministros que le acompañaban en su Gobierno han renunciado y no hay fuente oficial que informe de si el resto también lo hizo.

Salvo los titulares de Exteriores, Diego Pary; de Defensa, Javier Zavaleta; y de Presidencia, Juan Ramón Quintana, el resto han comunicado formalmente su renuncia.

Quienes constitucionalmente deberían suceder a Morales también han renunciado, el vicepresidente Álvaro García Linera, la presidenta del Senado Adriana Salvatierra y el presidente del Congreso Víctor Borda.

La senadora de la opositora Unidad Demócrata (UD) Jeanine Áñez, como segunda vicepresidenta del Senado, se ha postulado para asumir interinamente la jefatura de Estado hasta la celebración de nuevas elecciones, que se podrían demorar hasta tres meses.

El Parlamento boliviano debe pronunciarse sobre la sucesión y tiene mayoría de dos tercios el Movimiento al Socialismo de Morales, por lo que Carlos Mesa, uno de los principales líderes de la oposición, ha pedido responsabilidad a los parlamentarios oficialistas para encontrar una salida.

La carta de renuncia de Evo Morales fue recibida este lunes por la Asamblea Legislativa boliviana, una formalidad necesaria para que el Parlamento certifique su salida del poder. EFE