Ex Defensora del Pueblo de Panamá condenada a 8 años de cárcel por corrupción

Panamá, 3 ago (EFE).- Patria Portugal, la primera mujer en haber ejercido el cargo de Defensora del Pueblo en Panamá (2011-2013), fue declarada culpable y condenada a ocho años de prisión por el delito de peculado, informaron este lunes medios locales.

La sentencia contra la ex defensora del Pueblo fue proferida por el Juzgado Octavo de Circuito de lo Penal de Panamá, a cargo de la juez Leira Terán, que le impuso la pena de ocho de prisión y la inhabilitación de funciones públicas por cuatro años, una vez haya cumplido con la condena principal.

Portugal, hija del sindicalista Heliodoro Portugal, desaparecido y posteriormente dado por muerto en 1970 durante el régimen militar (1968-1989), fue separada del cargo en 2013 por unas polémicas contrataciones otorgadas por la Defensoría del Pueblo durante su gestión al frente de esta entidad.

En declaraciones que reproduce la cadena local Telemetro, la ex Defensora calificó el fallo como 'absurdo' y reflejo de 'un sistema de justicia corrupto'-

'O sea que yo malversé los fondos porque allí podían hacer ese trabajo (...) yo pienso que allí hay un tinte de corrupción porque no hay que ser abogado para leer el expediente y ver que no he cometido ningún delito cuando ejercí mis funciones y el trabajo que hice', afirmó Portugal.

Portugal indicó que su abogado, el ex Fiscal General Rogelio Cruz presentará 'inmediatamente' un recurso de apelación, a la espera de que en la instancia superior 'se haga justicia para poner un poquito de credibilidad en la justicia panameña y resuelvan la barbaridad que acaba de hacer esta juez'.

La ex defensora fue investigada por la adjudicación de dos contratos de forma directa a empresas vinculadas a una misma familia, por un monto total de 450.000 dólares, en un periodo de cinco meses.

El primero de ellos firmado en marzo de 2012 por valor de 250.000 dólares, para mejorar la imagen de la institución ante la sociedad panameña, y el otro por 200.000 dólares para un programa de atención al usuario.

Portugal se convirtió en abril de 2011 en la primera mujer en ejercer el cargo en Panamá. EFE