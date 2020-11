Expresidente uruguayo Tabaré Vázquez asegura que sigue 'luchando'

Montevideo, 29 nov (EFE).- El expresidente de Uruguay Tabaré Vázquez aseguró que 'sigue luchando' contra el cáncer que le fue detectado en 2019 y que se encuentra 'en un mano a mano' contra dicha enfermedad.

Esta declaración fue pronunciada en el programa televisivo El Legado, que busca homenajear 'a grandes personalidades uruguayas' y se emitió este domingo en un canal local, si bien fue grabado semanas atrás, mucho antes de la recaída en su estado de salud a causa de una trombosis.

En este, Vázquez habló de diversos temas y aseveró, entre otras cosas, que la izquierda latinoamericana está 'en una etapa de transición'.

Por otro lado, durante la entrevista, llevada a cabo en el Palacio Legislativo, el exmandatario habló sobre la buena relación que mantiene con el actual presidente del país, Luis Lacalle Pou, y con sus antecesores Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000), Luis Alberto Lacalle Herrera (1990-1995), Jorge Batlle (2000-2005) -este ya fallecido- y José Mujica (2010-2015).

Uno de los momentos más emotivos fue cuando habló sobre su esposa, María Auxiliadora Delgado, fallecida el 31 de julio de 2019.

'Me atrevo a decir, sin dudar, que yo no hubiera logrado el desarrollo de mis actividades sin ella, fue el factor total', puntualizó Vázquez, quien agregó: 'Yo sin María Auxiliadora no hubiera sido nada'.

Asimismo, aseguró que su esposa, con quien tuvo cuatro hijos, le dejó 'una riqueza enorme, una familia maravillosa y un ejemplo de vida inigualable'.

Durante el encuentro, Vázquez también habló sobre su infancia, sus estudios, sus primeros pasos en la política y su etapa como presidente del club de fútbol Progreso, entre otros asuntos.

'Quiero que me recuerden, si es que lo hacen, como un presidente serio y responsable, que hizo el mayor de sus esfuerzos por cumplir los compromisos que asumió', argumentó el dos veces presidente de Uruguay (2005-2010 y 2015-2020).

El exmandatario se encuentra internado en su casa tras sufrir una trombosis aguda del miembro inferior izquierdo y, según indicó este domingo a la prensa su hijo Alvaro, está 'bien' y 'en una situación estable'.

Vázquez, de 80 años, anunció el 18 de agosto de 2019, cuando todavía era presidente de Uruguay, que le fue detectado un nódulo pulmonar con 'características muy firmes' de que podía tratarse de 'un proceso maligno' y, cinco días después, se sometió a una intervención que confirmó que el tumor era cancerígeno.

Tras un tratamiento médico, el 13 de diciembre se dio a conocer que estaba curado de dicho cáncer.

No obstante, su hijo explicó este domingo que un poco más adelante 'volvieron a surgir algunos signos' por lo que se hicieron tratamientos, aunque subrayó que la situación de dicha enfermedad en esta momento está estabilizada.

En 2004, Vázquez se convirtió en el primer mandatario de izquierda en la historia de Uruguay al ganar las elecciones como candidato del Frente Amplio, victoria que repitió en 2014. EFE