Feliciano López: 'Federer es el mayor ejemplo del deporte mundial'

Marbella (Málaga), 27 sep (EFE).- Feliciano López es un hombre feliz. Este año se ha casado con Sandra Gago, ha debutado como director del Mutua Madrid Open, y además ha ganado un torneo, en individual y dobles, el de Queen's, que considera el más especial de todos porque se disputa sobre hierba, su superficie favorita. Ha cumplido todos sus objetivos.

Pocos días después de su enlace y también en Marbella, en el Hotel Puente Romano, donde compite por primera vez en la Senior Master Cup, toma de nuevo la raqueta y se sincera en una entrevista con EFE en la que asegura que el 2019 es el mejor año de su vida, y razona el porqué jugadores como él y Roger Federer siguen todavía en la brecha. Respecto al legendario jugador suizo lo tiene claro: 'Es el mayor ejemplo del deporte mundial', dice.

También es contundente sobre la conducta del australiano Nick Kyrgios, y la reciente decisión adoptada por la ATP de mantenerle en vigilancia durante los próximos seis meses, con la amenaza de ser suspendido 16 semanas. 'Creo que a Kyrgios hay que castigarle cuando se comporta mal, pero también hay que saber disfrutarle cuando juega bien. La ATP es la que tiene los medios para castigar a Kyrgios'.

P. Una boda, y un trabajo nuevo como director del Mutua Madrid Open, y todo en un mismo año. ¿Es un gran cambio de vida, verdad?

R. Así es la vida, te sorprende y posiblemente este año está siendo el mejor de mi vida. He vuelto a ganar un torneo que es para mí uno de los torneo más especiales (Queen's), si no el que más. Me he casado. Ha sido mi debut como director. Han sido muchas cosas nuevas, pero seguramente el mejor hasta ahora.

P. Ya con 38 años, ¿se ve el tenis de otra manera?

R. Sí, se ve la vida en general de otra manera. Después de casi veinte años jugando tienes la capacidad de ver las cosas de una manera diferente. Creo que un jugador de tenis, una vez superados los treinta siempre puede mejorar. Antes se pensaba que solo se podía hacer esto cuando uno es joven y que en los últimos años de tu carrera era difícil mejorar cosas, pero creo que es al revés.

Últimamente estamos viendo más casos de que un jugador a una edad más tardía consigue mejores resultados. Ahora hay muchos medios para estar físicamente todavía muy competitivo y muy preparado por encima de los treinta años.

En el caso concreto del tenis uno se conoce mejor a sí mismo y sabe cuáles son sus virtudes y sus defectos. Cómo jugar tácticamente y desarrollar su potencial. En mi caso ha sido así. Ahora juego un tenis más diferente que cuando era más joven y siempre creo que puedo mejorar.

Cada vez hay más casos de deportistas que con treinta años o más siguen dando guerra y lo vamos a seguir viendo. El deporte ha cambiado muchísimo. Los jóvenes todavía no encuentran su hueco porque los 'viejos' están dando guerra, y hay una serie de cosas ahí que hacen que sigan triunfando.

P. ¿Qué siente cuando ve a jugadores como Federer, con su misma edad, disputando finales de Grand Slam?

R. Es el mayor ejemplo quizás del deporte mundial de que con 38 años puedes seguir en la cima de tu deporte. Hasta ahora hemos visto futbolistas mayores, en posiciones un poco retrasadas en el campo que han triunfado y han sido grandísimos jugadores hasta casi los cuarenta. Centrales, porteros.

En el tenis hubo un caso, como el de Jimmy Connors, pero no fue ni mucho menos comparable al de Federer, que no ha bajado de los tres primeros puestos del ránking mundial, salvo el año que tuvo aquel pequeño bajón. Ha estado a un punto de ganar un Grand Slam (Wimbledon) con 38 años. Es el mayor ejemplo y una gran inspiración para todos.

Yo soy del mismo año que Federer y creo que no hay muchos jugadores del 81. Somos los dos únicos de ese año que todavía podemos competir contra los mejores y todavía seguimos dando guerra, obviamente, cada uno a su nivel. Pero él es una inspiración, sin duda, para cualquiera de nosotros en el tenis, y para cualquier deportista. Significa que pasados los treinta se puede seguir jugando al tenis y en cualquier deporte al máximo nivel.

P. Su récord personal de 71 Grand Slams disputados consecutivos, ¿hasta qué punto le hace seguir y seguir?

R. Evidentemente es un número, más que otra cosa. Todo lo que hay detrás para llegar ahí es lo que me mantiene con ilusión. No el hecho de que si voy a Australia son 72 y de que si luego voy a Roland Garros, son 73. Eso no lo pienso. Lo que sí me hace estar orgulloso es de todo lo que hay detrás para haber llegado a ese número y de estar casi 20 años en la elite sin haber fallado ningún Grand Slam.

Eso es lo que realmente me ilusiona y me mantiene con ganas de seguir entrenando cada día y de mantenerme físicamente en forma para poder competir contra jugadores que son 15 y 17 años más jóvenes que yo. No el número en sí, sino todo lo que hay detrás para haber conseguido una cifra así.

P. Como director de un torneo importante, y también como jugador todavía en activo, ¿qué le parece la conducta de Nick Kyrgios y la postura de la ATP dándole una oportunidad de nuevo, aunque avisándole de que si reincide será suspendido sin poder jugar?.

R. Para mí me parece normal. Pero, primero, creo que a Kyrgios se le da demasiada bola en los medios de comunicación. Creo que Kyrgios, muchos días, da muchos motivos para hablar de su tenis porque cuando juega bien y está concentrado es uno de los jugadores más espectaculares que hoy en día puedes ver. Cuando se equivoca y tiene unos comportamientos inadecuados hay que castigarle, obviamente, pero creo que ya se habla demasiado del Kyrgios extradeportivo y no del tenista.

Y algunos medios de comunicación sacan titulares acerca de Kyrgios cuando no ha habido nada relevante en ese partido en concreto. Creo que eso no es positivo. Se han vivido ejemplos recientes, como el partido de Cincinnati cuando tuvo ese comportamiento, cuando se fue y rompió las raquetas. Y al final del partido, tanto la televisión como todos hablaban de Kyrgios enfocaban a Kyrgios, y no prestaban atención al ganador de un partido, que había sido Kachanov, que había ganado después de dos horas y medio en un partido muy bonito, que tuvo muchas fases y donde hubo puntos increíbles.

Creo que a Kyrgios hay que castigarle cuando se comporta mal pero también hay que saber disfrutarle cuando juega bien. Cuando tiene un comportamiento correcto y solo se dedica a jugar, es buenísimo para el tenis. Todo el mundo tiene que tener una oportunidad y aprender de sus errores. Y creo que tanto él como su entorno seguramente estarán arrepentidos de todo lo que ha pasado este año y de sus comportamientos.

Creo que la ATP es la que tiene los medios para castigar a Kyrgios, tanto económicamente como si tiene que suspenderle y dejarle sin jugar. Me parece razonable todo lo que ATP considere sobre su sanción y este periodo nuevo que se ha abierto de prueba, que si vuelve a reincidir tendrá una sanción, no económica y no podrá volver a jugar. Pero también creo que se le da demasiada bola a ese tema. Seguramente, creo que en el 2020 estará más tranquilo y que no habrá más incidentes. EFE.