Feminismo y sostenibilidad colaboran en un simbólico desfile en Portugal

Lisboa, 17 sep (EFE).- La moda en Portugal llama a la sensibilización contra la violencia machista y la sostenibilidad, en un desfile organizado hoy en la sede del Parlamento luso.

Varias asociaciones contra la violencia de género y contra el gasto innecesario en la moda han colaborado para organizar este evento, en el que han desfilado víctimas de violencia machista, modelos y presentadoras y actrices lusas.

Para la presidenta de la asociación "Dariacordar", Paula Policarpo, este desfile tiene una importancia "simbólica", ya que colectivos preocupados por dos problemas actuales -la violencia de género y el cambio climático- se han reunido en un importante desfile, organizado además en "la casa de los diputados"-, añade Policarpo.

Bajo el hashtag "la violencia no está de moda", la Asociación Portuguesa de Apoyo a la Víctima ha enfatizado el carácter "llamativo" del acto, y ha destacado la responsabilidad de toda la sociedad a denunciar la violencia, así como a incentivar a las víctimas a que denuncien.

La marca responsable de vestir a las mujeres en este desfile ha sido "The Thinker and The Sinner" (El pensador y el pecador), una empresa emergente que promueve el "upcycling" (reciclaje) y la economía circular, procurando reintegrar los materiales textiles al final de su vida útil en la cadena de valor.EFE

