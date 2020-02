Fernández busca en Italia ayuda para renegociar la deuda argentina con el FMI

Roma, 31 ene (EFE).- El presidente de Argentina, Alberto Fernández, se reunió esta tarde en Roma con el primer ministro y con el presidente de Italia en la primera etapa de la gira europea que ha emprendido para buscar apoyo a la negociación de la deuda argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Fernández, que por la mañana había sido recibido en audiencia por el papa Francisco, mantuvo un corto encuentro en el palacio Chigi con el jefe del Gobierno, Giuseppe Conte, tras el cual no ofrecieron declaraciones.

Y después se trasladó al palacio del Quirinal, sede de la Presidencia de la República, para entrevistarse con Sergio Mattarella, un encuentro en el que estuvo presente el ministro de Exteriores italiano, Luigi Di Maio, según unl escueto comunicado oficial.

Tampoco se informó sobre el contenido de estas conversaciones, pero previamente ya se daba por hecho que la negociación de la deuda que Argentina contrajo con el FMI durante el mandato del anterior presidente, Mauricio Macri - que asciende a 56.300 millones de dólares- es el principal objetivo de los encuentros de Fernández con los líderes europeos.

Uno de los primeros pasos para abordar este asunto, crucial para el futuro de Argentina, podrá darse la próxima semana en el Vaticano, donde se celebrará un foro económico, llamado Nuevas Formas de Fraternidad Solidaria de Inclusión, Integración e Innovación, en el que se debatirá sobre la deuda pública y su sostenibilidad.

En esa cita estará presente la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y también el ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, que estos días ha estado en Nueva York reuniéndose con funcionarios del tesoro estadounidense y del FMI.

El organismo aprobó en 2018, al estallar la crisis económica en Argentina, ese préstamo de 56.300 millones de dólares, de los que el país ya ha recibido unos 44.000, que debe pagar a sus acreedores.

Con el mismo objetivo de buscar apoyo a la reestructuración de la deuda asumida por su predecesor, Fernández mantendrá en Berlín el lunes un encuentro con la canciller alemana, Ángela Merkel, y al día siguiente, en Madrid, con el rey Felipe VI y con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El miércoles se entrevistará con el presidente francés, Emmanuel Macron.

Fernández reconoció hoy, después de reunirse con el papa Francisco, que le pidió ayuda a su compatriota y que éste 'está ayudando mucho' en la cuestión de la negociación del pago de la deuda.

'Siempre le pido ayuda porque él siempre me ayuda y sé que siempre me va a ayudar y guardo para mi lo que me dijo, pero sé que cuento con el', señaló a los periodistas el mandatario.

Y agregó que Francisco va a hacer todo lo posible para ayudar en la cuestión de la deuda porque 'él quiere mucho a los argentinos'.

'El papa ya nos está ayudando mucho, pero no necesariamente lo tiene que andar mostrando y yo valoro mucho esta ayuda pero de verdad lo valoro porque es un argentino preocupado por su patria, básicamente por eso, porque está preocupado por su gente, porque toda la deuda trajo pobreza y marginación'.

Al respecto, en el comunicado que el Vaticano publicó tras la reunión, se informó de que 'se examinó la situación del país, con especial referencia a algunos problemas como la crisis económico-financiera, la lucha contra la pobreza, la corrupción y el narcotráfico, la promoción social' y también 'la protección de la vida desde su concepción'.

Precisamente la última frase, alusiva al rechazo de la iglesia al aborto, ha sido objeto de polémica a lo largo del día, ya que Fernández ofreció en su conferencia de prensa una versión distinta, que no había hablado de la despenalización del aborto que pretende que sea efectiva en su país durante 2020.

Más tarde, el portavoz de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, dio a entender que ese asunto salió en el encuentro de Fernández con el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin.

'No todos los temas citados en el comunicado de prensa sobre la Audiencia con el presidente de la República Argentina han sido afrontados en todas las conversaciones: algunos han sido examinados en el curso del encuentro con la Secretaría de Estado, otros en el marco del encuentro con el Santo Padre', señaló en un comunicado el servicio de prensa.

El presidente argentino mantendrá este sábado una última reunión en Roma, con el director general de la agencia de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el chino Qu Dongyu. EFE