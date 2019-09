Ferrer: 'Cada cosa que voy a hacer, o estoy al cien por cien o no lo hago'

Miguel Luengo.

Marbella (Málaga), 27 sep (EFE).- David Ferrer acaba de colgar la raqueta como profesional pero apenas le ha dado tiempo para disfrutar de su tiempo libre. Fue tentado para ser segundo de Sergi Bruguera en el equipo de Copa Davis, acaba de ser nombrado director del Trofeo Conde de Godó, y trabaja en su academia en la Nucia (Alicante). Seguirá por tanto en la guerra. En su mundo, que sigue siendo el tenis.

Este fin de semana compite en Marbella en la Senior Master Cup junto con Feliciano López, Tommy Robredo y el alemán Tommy Haas. Su actitud no ha cambiado. Se muestra relajado, contemplativo, disfrutando de su nueva vida. Y así lo expresa en una entrevista con EFE donde afirma orgulloso que es mejor que le hagan homenajes tras su retirada, a que no lo hagan.

También asegura que es prudente en sus decisiones. 'Cada cosa que voy a hacer, o estoy al cien por cien, o no la voy a hacer', dice.

P. Después de su retirada es un año cargado de emociones, con muchas despedidas y homenajes. ¿Cómo lo sobrelleva?.

Siempre es mejor que te hagan homenajes a que no te los hagan. Pero sí, a nivel personal ha sido muy emotivo todo. Es verdad que ahora ha terminado y estoy en otra etapa de mi vida, contento y muy vinculado con el mundo del tenis y en el circuito.

P. ¿Ha sido difícil acostumbrarse a ese cambio de rutina, viajes, hoteles, circuito, los puntos?

Yo lo llevo bien. Me he preparado para ello cuando lo decidí pensé que tenía un año para ello. Mi etapa como tenista está cerrada. Tengo otra vida en la academía en Javea en la Nucia, tengo a mi familia que es también mi prioridad.

P. ¿Se ven las cosas ahora de otra manera?.

R. Cuando terminas de jugar te das cuenta de algunas cosas de las que cuando estás en activo no eres consciente. Quizás de esa tranquilidad. Yo siempre he sido muy exigente en el día a día, y quizás eso me ha restado más que sumado, y me ha mermado. Pero lo importante es darse cuenta a tiempo de las cosas y saber lo que realmente importa y la gente que tienes a tu alrededor.

P. Usted ha dicho recientemente que puede que aparezcan más jugadores como Ferrer, pero pocos o ninguno como Nadal. ¿Lo puede razonar?

R. Sinceramente no somos conscientes de la suerte de tener un jugador del nivel de Rafael Nadal. Es único en la historia del tenis y único en el deporte español. Lo que ha conseguido en su currículo, con todos los Masters 1.000 que tiene, que es el número uno en ese aspecto, que está cerca de igualar a Federer en Grand Slams, del que se dice que es el 'Goat' (en inglés, el más grande de todos los tiempos), era algo inimaginable.

Creo que todos sabemos lo complicado que es ganar un Grand Slam y que Rafa lo haya conseguido de esa manera, hace que otro así no podrá existir. Como David Ferrer sí pueden existir otros jugadores, que incluso ganen un Grand Slam, que sean regulares, o estén en el 'top 10'. España tiene muy buena base, cantera y entrenadores, para que haya más David Ferrer. Rafa Nadal solo existirá uno.

P. ¿Quien de los dos, Nadal o Federer, acabará ganando más títulos del Grand Slam?

R. No lo sé, porque el tenis es muy cambiante. A Federer se le daba por muerto y luego consiguió ganar el Abierto de Australia y estuvo a punto de ganar después Wimbledon. El año que viene ya se verá.

Ojalá Rafa pueda igualarlo, e incluso superarlo, porque es amigo mio pero también me alegro por Roger porque los dos han aportado mucho al tenis. A veces se dice, ¿de quién eres?. Eres de Rafa porque es tu amigo y lo conoces, pero también valoras mucho lo que ha conseguido Novak Djokovic, por ejemplo, que sigue la estela de ellos. Al final es por lo que aportan al tenis, que es lo más importante.

P. Ha entrenado con Garbiñe unos días. ¿Cree que Muguruza puede volver a ser la jugadora que fue, ganadora de Grand Slams y número uno?.

R. Por supuesto. Garbiñe ha sido número uno del mundo, ha ganado Grand Slams. Todos pasamos por baches tenísticos y emocionales. Tienes que pasar por ahí para superarlos y crecer como persona y como tenista, y en este caso confío plenamente en que Garbiñe pueda estar arriba con las mejores.

P. Se le mencionó como posible segundo de Sergi Bruguera en el equipo de Copa Davis. ¿Le hizo ilusión?, ¿le hubiera gustado?.

R. Ya lo hablé con Sergi, y había esa oportunidad pero también creía que era todo muy prematuro. Acababa de terminar de jugar al tenis. Solo puedo decir que muy agradecido a él y a la Federación por darme esa confianza. Alguien como Sergi que ha sido mi ídolo y luego como persona y como capitán sabe muchísimo. Y siempre me he sentido muy identificado con él, es una persona excepcional. Por eso tengo que darle las gracias. Pero cada cosa que voy a hacer, o estoy al cien por cien o no la voy a hacer. Me he retirado hace muy poco y necesito ese tiempo para coger energía.

P. ¿Qué le parece la medida que ha adoptado la ATP para intentar reconducir la conducta de Nick Kyrgios?

R. Kyrgios estaba recibiendo multas cada vez mayores. Creo que la ATP lo está haciendo bien en ese aspecto. Él debe replantearse su conducta y ese aviso igual le hace cambiar y ojalá sea así, porque es un jugador muy bueno tenísticamente. A veces se le da más importancia a las cosas que hace fuera de la pista de lo que es realmente como tenista. Aporta mucho con su tenis. A ver si con estas medidas puede estar mejor mentalmente para no dar esa imagen, sobre todo a los jóvenes y a la gente del tenis, que creo que no es bueno. EFE.