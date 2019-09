Ferretti alerta que el Puebla es un rival duro y deberán respetarlo

Monterrey (México), 23 sep (EFE).- El brasileño Ricardo Ferretti, entrenador de los Tigres UANL del fútbol mexicano, alertó hoy que aunque va penúltimo de la tabla del torneo Apertura, el Puebla es un equipo duro de vencer y deberán respetarlo mañana.

'Ante los Rayados mostraron la capacidad que tienen, iban debajo 2-0 en contra y lograron el empate; debemos estar atentos', señaló el estratega en una rueda de prensa.

Según el técnico, mañana los 'felinos' deberán mostrar orden, respeto por el rival y hacer las cosas mejor de lo que las vienen haciendo para tratar de acabar con la seguidilla de cinco partidos consecutivos empatados que bajaron al conjunto al octavo lugar.

'No veo otra forma para que podamos regresar, tenemos que jugar mucho mejor', enfatizó.

Los Tigres perdieron la pasada semana la final de la 'Leagues Cup' ante Cruz Azul y descansaron el fin de semana; al referirse a eso, el 'Tuca' recordó que ya dejaron atrás el resultado y están listos para dar un buen partido al Puebla.

'Nos sentimos igual que siempre, lo bueno del fútbol es que da revanchas cada semana; cuando ganamos no me ves en la hamaca y cuando perdemos no me vas a ver meter la cabeza en la línea del tren. Somos un equipo experimentado, así como hemos perdido, hemos ganado', explicó.

Tigres perdió en la final de la 'Leagues Cup' al defensa Diego Reyes, quien sufrió un golpe de cabeza, fue sometido a una cirugía y estará fuera de las canchas dos o tres semanas. Ferreti recordó que tiene una plantilla nutrida y ahora recuperará al zaguero Carlos Salcedo.

'No estuvo Carlos y estuvo Diego, ahora no está Diego y tengo a Carlos. En cualquier posición cuento con jugador adecuados para suplir al que no esté', aseveró.

Los Tigres concluyeron hoy su preparación para enfrentar al Puebla en el inicio de la undécima jornada del Apertura que se jugará de martes a jueves próximos.

Ferretti dijo que está con centrado en el rival de turno y solo después de ese encuentro pensará en el Clásico en el que los Tigres visitarán al Monterrey, su rival más enconado, el próximo sábado.

'Estoy pensando solo en Puebla, después vemos el clásico, ante el Puebla debemos ser respetuosos y humildes', reiteró.EFE