FESTIVAL TORONTO

Toronto (Canadá), 13 sep (EFE).- El realizador español Eloy Enciso, que presentó en el festival de Toronto "Longa noite" situado en la Galicia inmediatamente posterior a la Guerra Civil española, explicó a Efe que el filme es una exploración de cómo funciona un estado autoritario.

"Longa noite" forma parte del programa Wavelengths de la 44 edición del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) que inició el pasado 5 de septiembre y será clausurado el 15 de septiembre con la película "Radioactive".

El filme de Enciso está protagonizado por los actores no profesionales Misha Bies Golas, Nuria Lestegás y Manuel "Pozas" Vázquez, entre otros, y narra el regreso a la Galicia rural del habitante de un pueblo poco después del fin de la Guerra Civil española.

Enciso señaló a Efe que el guion está elaborado tomando tres fuentes que dan forma a una "película coral" dividida en tres capítulos.

"Parte son los diálogos de una obra de teatro de esa época o poco después. Otra parte son fragmentos de memorias de personas que vivieron el franquismo. Y la tercera fuente son cartas de personas comunes, que pasaron por las cárceles y los campos de concentración de principio del franquismo", señaló el realizador gallego.

La crítica en Toronto ha destacado la tonalidad y textura oscura del filme, lo que Enciso defendió como fruto de su voluntad "de explorar la oscuridad y de construir atmósferas".

"Y es que la forma y el contenido van juntos porque se habla de un mundo congelado", añadió.

Enciso también indicó que "Longa noite" "no es una película historicista, no es sobre cómo paso sino que intenta ver como funciona una sociedad que no es democrática, algo que es atemporal".

El director recuerdó la frase de Jean-Marie Straub: "Hacer la revolución es volver a poner la viejas cosas olvidadas en su lugar".

"Cuando empecé el proyecto en 2014, tenía muy presente la crisis política, social y económica de España. Estaba sin trabajo y empecé a investigar sobre las razones sobre la crisis pero a nivel personal, no como cineasta", declaró.

"Y empecé a retroceder hasta que llegué a el momento en el que está situada la película. Encontré un paralelismo con la situación actual y es que creo que la historia no es una línea recta", añadió.

"El autoritarismo -continuó-, la falta de democracia no está encarnado en una sola persona. Todo lo que Franco representó no desapareció el día que murió", dijo el cineasta, para quien "para entender el presente hay que hablar del pasado".

"Para superar el franquismo no es suficiente con denunciar su herencia. Hay que entenderla bien, se necesita buscar los motivos, que es lo difícil de entender", continuó Enciso.

El cineasta se mostró muy satisfecho de la recepción que "Longa noite" ha tenido en Toronto.

"Estoy muy contento. El público en TIFF es muy maduro y me sorprendió que las salas estaban llenas. Y como es una película que no se centra en hechos concretos sino como funciona un estado autoritario, no hubo problemas de entendimiento", argumentó.

Enciso calificó de "un honor" haber sido seleccionado por TIFF, un festival que "sirve para tomar la temperatura" ante un público muy diverso.

Ahora, está previsto que "Longa noite", que antes de llegar a Toronto se proyecto en Locarno, se estrene el 5 de diciembre en España y, como señala Enciso, "seguir peleando para dar a visibilidad a una producción pequeña sin un gran equipo detrás". EFE